/பழனி முருகன் கோயில் கொடுக்கும் 10 ஆயிரம் உதவித்தொகை! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி, ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளி, தவில் இசை பயிற்சி பள்ளி உள்ளது. இந்த பயிற்சி பள்ளிகளில் சேருபவர்களுக்கு அதிகபட்சம் மாதம் 10 ஆயிரம் வரை உதவித்தொகை கிடைக்கும். நடப்பாண்டு 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை குறித்த அறிவிப்பு வெளியாவதை அறிந்து விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பித்தால் இந்த உதவித்தொகை பெறலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் இயங்கும் பழனி, அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் சார்பில் நடத்தப்படும் பல்வேறு ஆன்மீக மற்றும் கலைப் பயிற்சிப் பள்ளிகளில் சேர இந்து மதத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் மற்றும் தகுதியான மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
1. அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி
கல்வித் தகுதி: 8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி
வயது வரம்பு: 14 முதல் 24 வயதிற்குள்
பயிற்சிக் காலம்: 1 ஆண்டு
2. ஓதுவார் பயிற்சிப் பள்ளி
கல்வித் தகுதி: 8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி
வயது வரம்பு: 14 முதல் 24 வயதிற்குள்
பயிற்சிக் காலம்: முழு நேரம் படிக்க 3 ஆண்டுகள், பகுதி நேரமாகப் படிக்க 4 ஆண்டுகள்
3. வேதசிவாகம பாடசாலை
கல்வித் தகுதி: 5-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி
வயது வரம்பு: 12 முதல் 16 வயதிற்குள்
பயிற்சிக் காலம்: 5 ஆண்டுகள்
4. தவில் / நாதஸ்வர இசைப் பயிற்சி நிலையம்
கல்வித் தகுதி: 8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி
வயது வரம்பு: 13 முதல் 16 வயதிற்குள்
பயிற்சிக் காலம்: 3 ஆண்டுகள்
இலவச வசதிகள்: தேர்வாகும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தேவையான தங்குமிடம், உணவு, உடை, பாடப்புத்தகங்கள், நோட்டுகள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் அனைத்தும் திருக்கோயில் மூலம் முற்றிலும் கட்டணமில்லாமல் வழங்கப்படும்.
மாதாந்திர ஊக்கத்தொகை விபரம்:
அர்ச்சகர், ஓதுவார், வேதசிவாகம முழு நேரப் பயிற்சிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.10,000/- ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். ஓதுவார் பகுதி நேரப் பயிற்சிக்கு மாதந்தோறும் ரூ.5,000/- வழங்கப்படும். நாதஸ்வரம் மற்றும் தவில் இசைப் பயிற்சி நிலைய மாணவர்களுக்கு மாத ஊக்கத்தொகையாக ரூ.4,000/- வழங்கப்படும். நாதஸ்வரம் மற்றும் தவில் இசைப் பயிற்சி நிலையத்தில் பயிலும் மாணவர்கள், கண்டிப்பாக பயிற்சி நிலைய வளாகத்திலேயே தங்கிப் பயில வேண்டும்.
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள மாணவர்கள் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் அலுவலக நேரத்தில் நேரில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது திருக்கோயிலின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.palanimurugan.hrce.tn.gov.in என்ற முகவரியிலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: இணை ஆணையர் / செயல் அலுவலர், அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில், பழனி - 624 601. கூடுதல் விபரங்களுக்குத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள்: 63830 31350 / 99421 11960