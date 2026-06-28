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பழனி முருகன் கோயில் கொடுக்கும் 10 ஆயிரம் உதவித்தொகை! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Palani Murugan Temple : பழனி முருகன் கோயிலில் அர்ச்சகர், ஓதுவார், வேதகாம்பாடசாலை உள்ளிட்ட படிப்புகளில் முழுநேரம் மற்றும் பகுதிநேரம் சேருபவர்களுக்கு மாத உதவித்தொகையாக அதிகபட்சம் ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படும். முழு விவரம் இங்கே..

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 28, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:39 AM IST
பழனி முருகன் கோயில் கொடுக்கும் 10 ஆயிரம் உதவித்தொகை! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Palani murugan templeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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