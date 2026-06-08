/பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பழனி முருகன் கோயில் தரிசனத்தில் வரப்போகும் மாற்றம்.. அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவிப்பு

Palani Murugan Temple Darshan: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி கோயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து முருகனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் தரிசனம் செய்வதை தடுக்கும் வகையில், முக்கியமான அறிவிப்பை அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் வெளியிட்டுள்ளார். இன்று பழனி முருகன் கோயிலில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர், தரிசனம் செய்து முக்கிய அப்டேட்டை தெரிவித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலில் இன்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர், துறையின் செயலாளர் மற்றும் ஆணையர் ஆகியோர் முன்னிலையில் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. கோவிலில் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்று வரும் திருப்பணிகள் மற்றும் கட்டுமான பணிகளை எவ்வளவு விரைவாக முடித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர முடியும் என்பது குறித்து இந்த ஆய்வின் போது ஆலோசிக்கப்பட்டது. மேலும், முடிவுற்ற சில பணிகளை பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் பயன்பாட்டிற்கு அமைச்சர் இன்று திறந்து வைத்தார்.
ஆய்வுக்குப் பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் தெரிவித்ததாவது, ”இன்று பார்த்த இடங்களில் நிறைய ஆய்வுகள் செய்திருக்கிறோம். இன்னும் சில மேல்மட்ட ஆய்வுகள் செய்ய வேண்டிய சூழல் உள்ளது. ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவாகத் தெரிகிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில், பழனி கோவிலைப் பொறுத்தவரை பல்வேறு விஷயங்கள் வணிக ரீதியாகவும், வெறும் வியாபார நோக்கத்தோடும் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது இன்றைய ஆய்வில் பல இடங்களில் தெரியவந்துள்ளது.
அவை அனைத்தையும் மாற்றி அமைத்து, உண்மையிலேயே பக்தர்களும் பொதுமக்களும் பயன்பெறும் வகையில் நடைமுறைக்குக் கொண்டு வருவதற்கான ஆய்வுகள் இன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து இன்னும் விரிவாகப் பார்க்க வேண்டியுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் இதற்கான பதிலை நான் நேற்றே சொல்லிவிட்டேன். இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் என்ற முறையில், இந்தத் துறையின் நிர்வாகம் (Administration) எப்படி நடக்கிறது என்பதைப் பார்ப்பது மட்டும்தான் என் வேலை.
நீங்கள் சொல்லும் விவகாரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைப்பாடு எடுப்பது என்பது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும், எங்களுடைய கழகமும் தான் முடிவு செய்யும். அந்த முடிவைத்தான் அமைச்சர் அவர்களும் சொல்லியிருக்கிறார். எனவே, நிர்வாக ரீதியான கேள்விகள் இருந்தால் என்னிடம் கேளுங்கள், நான் பதில் சொல்கிறேன். கொள்கை ரீதியான முடிவுகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கழகத்தின் வாயிலாக அறிவிப்பார்.
இரண்டாவது ரோப்கார் திட்டத்திற்கான பணிகள் தான் இன்று ஆய்வு செய்யப்பட்டன. அதேபோல, பக்தர்கள் காத்திருக்கும் அறைகள் (Waiting Halls) எப்படிக் கட்டுவது, அங்கு என்னென்ன அடிப்படை வசதிகள் செய்வது, ஒரே நேரத்தில் எவ்வளவு பக்தர்களை அங்கு அமர வைக்க முடியும் என்பது போன்ற 'மாஸ்டர் பிளான்' குறித்து இன்று விரிவாக ஆய்வு செய்துள்ளோம். இதில் இன்னும் என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தொடர்ந்து ஆலோசித்துவிட்டு, அடுத்தகட்டமாகச் செய்வோம்" என தெரவித்துள்ளார்.