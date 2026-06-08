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பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பழனி முருகன் கோயில் தரிசனத்தில் வரப்போகும் மாற்றம்.. அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவிப்பு

Palani Murugan Temple Darshan: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோயில் தரிசனம் தொடர்பாக அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் வரும் நாட்களில் பக்தர்கள் சீக்கிரமாக தரிசனம் செய்யலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 08, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:11 PM IST
பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பழனி முருகன் கோயில் தரிசனத்தில் வரப்போகும் மாற்றம்.. அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவிப்பு
Image Credit: Palani Murugan Temple Darshan

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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