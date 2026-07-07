/பழனி: முருகன் கோயில் ரோப் கார் ஆன்லைன் சேவை.. எப்படி முன்பதிவு செய்வது? கட்டணம் எவ்வளவு?

Palani Murugan Temple Rope Car Service: தமிழகத்தில் புகழ்பெற்ற முருகன் திருத்தலங்களில் ஒன்று பழனி தண்டாயுதபாணி முருகன் கோயில். பழனி முருகன் கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்கின்றனர். அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாவது படை வீடாக விளங்கும் இந்த திருத்தலம், தமிழகத்தில் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.
வார இறுதி நாட்கள், கிருத்திகை, சஷ்டி, பௌர்ணமி உள்ளிட்ட விசேஷ தினங்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் வழக்கத்தை விட பல மடங்கும் அதிகமாக இருக்கும். பழனி மலையின் உச்சியில் அமைந்துள்ள தண்டாயுதபாணி சுவாமியை தரிசசிக்க படிப்பாதை, யானைப்பதையுடன் ரோப் கார் மற்றும் வின்ச் சேவைகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, பக்தர்கள் பெரும்பாலும் ரோப் கார் சேவையை தான் பயன்படுத்துவார்கரள். ரோப் கார் சேவைக்கு நேரில் சென்று தான் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் முறை இருந்தது. இந்த நிலையில் தான், ரோப் கார் சேவையில் அதிரடி மாற்றங்களை பழனி கோயில் நிர்வாகம் செய்து வருகிறது.
அதாவது, பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில் இயக்கப்படும் ரோப் கார் சேவைக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதி இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பக்தர்கள் இனி ரோப் காரில் பயணிக்க ஆன்லைனில் முன்கூட்டியே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் வழிகாட்டுதலின்படி, பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பதைத் தவிர்க்கும் நோக்கில், இந்த டிஜிட்டல் சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு அடிவாரத்தில் இருந்து மலைக்கோவிலுக்குச் சென்று வர 100 ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோயில் இணையதளம் வாயிலாக பக்தர்கள் தங்கள் விருப்பமான நேரத்தை தேர்வு செய்து கொண்டு ரோப் கார் சேவைக்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த புதிய நடைமுறையின் கீழ், தினசரி காலையில் ஐம்பது பேரும், மாலையில் ஐம்பது பேரும் என முதற்கட்டமாக நூறு பக்தர்கள் ஆன்லைன் மூலம் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர். இத்துடன் சேர்த்து கோவிலில் நடைபெறும் புகழ்பெற்ற கால பூஜைகளில் பங்கேற்பதற்கான முன்பதிவும் சோதனை முறையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள கட்டண தரிசனம், தங்க ரத புறப்பாடு, தங்கத் தொட்டில், அர்ச்சனை டிக்கெட்டுகளுக்கு பக்தர்கள் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம. கோயில் பூஜையில் கலந்து கொள்வதற்கான முன்பதிவு வசதியும் தற்போது சோதனையில் முறையில் உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, விரைவில் பக்தர்கள் தங்கும் விடுதிக்கான அறைகளும் அன்லைனில் முன்பதிவு செய்வதற்கான வசதிகள் தொடங்கப்பட உள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதன மூலம் டிக்கெட்டுக்கான பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.