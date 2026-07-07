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பழனி: முருகன் கோயில் ரோப் கார் ஆன்லைன் சேவை.. எப்படி முன்பதிவு செய்வது? கட்டணம் எவ்வளவு?

Palani Murugan Temple Rope Car Service: பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில் இயக்கப்படும் ரோப் கார் சேவைக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதி இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆன்லைனில் எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:52 PM IST
பழனி: முருகன் கோயில் ரோப் கார் ஆன்லைன் சேவை.. எப்படி முன்பதிவு செய்வது? கட்டணம் எவ்வளவு?
Image Credit: Palani Murugan Temple Rope Car ServiceSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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