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பக்தர்களுக்கு ஷாக்! பல மடங்கு உயர்ந்த கட்டணம்.. பழனி கோயிலில் அதிரடி மாற்றம்!

Palani Temple Latest News: பழனி முருகன் கோயில் தங்கம் விடுதி கட்டணம் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. ரூ.300 முதல் ரூ.1500 வரை கட்டணங்கள் உயர்ந்துள்ளது. இந்த விடுதி கட்டணம் நேற்று (ஜூலை 13) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 14, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:09 PM IST
பக்தர்களுக்கு ஷாக்! பல மடங்கு உயர்ந்த கட்டணம்.. பழனி கோயிலில் அதிரடி மாற்றம்!
Image Credit: Palani Temple Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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