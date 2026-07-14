/பக்தர்களுக்கு ஷாக்! பல மடங்கு உயர்ந்த கட்டணம்.. பழனி கோயிலில் அதிரடி மாற்றம்!

Palani Temple Latest News: தமிழகத்தில் புகழ்பெற்ற அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றாக பழனி தண்டாயுதபாணி கோயில் உள்ளது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் உள்ள தண்டாயுதபாணி கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். குறிப்பாக, விசேஷ தினங்கள், பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாகவும், படிக்கட்டுகள், ரோப் கார், வின்ச் சேவை பயன்படுத்தயும் முருகனை தரினம் செய்து வருகின்றனர்.
பக்தர்கள் சிரமமின்றி தரிசனம் மேற்கொள்ள ஏதுவாக பல்வேறு நடவடிக்கைளை கோயில் நிர்வாகம் எடுத்து வருகிறது. சமீபத்தில் கூட, பழனி முருகன் கோயில் தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பெற்றுக் கொள்ளும் வகையில், செயலி மற்றும் க்யூஆர் கோர்டை கோயில் நிர்வாகம் அறிமுகம் செய்தது. இந்த நிலையில், தற்போது பக்தர்களுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வகையில், கோயில் நிர்வாகம் விடுதி கட்டணத்தை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது.
பழனி முருகன் கோயில் நிர்வாகத்துக்கு சொந்தமான தங்கும் விடுதிகளில் கட்டணம் நேற்று (ஜூலை 13) முதல் உயர்ந்துள்ளது. அறைகளின் வசதிக்கு ஏற்ப ரூ.300 முதல் ரூ.1500 வரை உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, சாதாரண (Non ac) தங்கும் விடுதி அறைக்கான வாடகை கட்டணம் ரூ.300 இனி வசூலிக்கப்படும். நவீன வசதிகள் கொண்ட குளிரூட்டப்பட்ட (ஏசி) சொகுசு விடுதி மற்றும் காட்டேஜ்களின் கட்டணம் அதிகபட்சமாக ரூ.1500 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
பழனியில் உள்ள தனியார் விடுதிகளில் கட்டணம் அதிகமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால், ஏழை, நடுத்தர மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும், இடைத்தரகர்கள் கூடுதல் விலைக்கு கோயில் விடுதியை வாடகை விடுகின்றனர். மேலும், இடைத்தரகர்களை தடுக்கும் வகையிலும், இந்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. ஆனால், பக்தர்கள் விடுதி கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
பழனி முருகன் கோயில் விடுதி கட்டண உயர்வுக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், ”பழனிக் கோயிலில் கட்டணக் கொள்ளை- திரு. ஜோசப் விஜய் அரசின் ஆன்மிக விரோதப் போக்கிற்கு கண்டனம். பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் விடுதிகளின் கட்டணங்களை இன்று (ஜூலை 13) முதல் திரு. ஜோசப் விஜய் அரசு வரலாறு காணாத வகையில் ரூ. 300 முதல் ரூ. 1,500 வரை உயர்த்தி, அறைகள் இன்றி அவதியுறும் ஏழை முருகப் பக்தர்களின் தலையில் பேரிடியை இறக்கியுள்ளது. முதல்வர் விஜய் அரசின் இந்த அநியாயக் கட்டணக் கொள்ளையை பாஜக வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.
ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும் கோயில்களைத் தங்களின் நேரடி கண்காணிப்பில் வைத்திருப்போம் என வீராப்பு பேசிய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், அவர்கள் ஏழை எளிய முருகப் பக்தர்களுக்கு வழங்கும் பரிசு இதுதானா? பராமரிப்புச் செலவு என்ற வெற்று மழுப்பல் காரணத்தைக் கூறி, ஆன்மிகத் தலங்களை வெறும் வருவாய் ஈட்டும் வணிகக் கூடங்களாக மட்டுமே பார்க்கும் திரு. ஜோசப் விஜய் அரசின் போக்கு வெளிப்பட்டுள்ளது.
எனவே, உயர்த்தப்பட்ட தங்குமிடக் கட்டணத்தைத் தவெக அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெறவதோடு, போதிய தங்குமிட வசதி இல்லாத சூழலைப் பயன்படுத்தித் தனியார் விடுதிகள் நடத்தும் கட்டணக் கொள்ளையில் இருந்து ஏழைப் பக்தர்களைப் பாதுகாக்கத் தவெக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.