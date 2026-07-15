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பழனி ரூ.100 கோடி நிலம் பதிவு... ரத்து செய்த நீதிமன்றம் - அமைச்சர் போட்ட விளக்கம்

Palani Rs 100 Crore Land Registration : பழனி முருகன் கோயிலின் ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை தனி நபருக்கு பதிவு செய்ததை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில், இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 15, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:13 PM IST
பழனி ரூ.100 கோடி நிலம் பதிவு... ரத்து செய்த நீதிமன்றம் - அமைச்சர் போட்ட விளக்கம்
Image Credit: Palani Rs 100 Crore Land Registration | Image Source : X/@trrameshSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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