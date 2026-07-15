/பழனி ரூ.100 கோடி நிலம் பதிவு... ரத்து செய்த நீதிமன்றம் - அமைச்சர் போட்ட விளக்கம்

Palani Rs 100 Crore Land Registration : பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளான பழனி முருகன் கோயிலின் ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை தனி நபருக்கு பதிவு செய்ததை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
வேண்டுமென்றே வழக்கமான அலுவலரை விடுப்பில் அனுப்பி, பொறுப்பில் வந்தவர் மூலம் பத்திரப்பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும்; இது முற்றிலும் முறைகேடான காரியம் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவில் குறிப்பிட்டனர். எனினும், சார்பதிவாளர் பணியிடை நீக்கம் என்பது போதுமானதாக இல்லை என்றும் நீதிபதி உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை தனி நபருக்கு பதிவு செய்தது தொடர்பான வழக்கு தற்போது சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது X பதிவில், "பழனி அடிவாரம் அருள்மிகு தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்துக்கு சொந்தமான நிலத்தை தங்கள் பெயருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்ய வேண்டி, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சில தனி நபர்கள் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் ஏற்கனவே இந்த நிலம் தொடர்பாக உள்ள வழக்குகளை மறைத்து, தக்காரை வழக்கில் சேர்க்காமல் தனி நீதிபதியிடம் உத்தரவு பெற்றனர்.
இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக, கடந்த ஜூன் 30ஆம் தேதி அன்று பழனி அருள்மிகு தண்டபாணி சுவாமிகள் மடம் சார்பில் பழனி திருக்கோயில் இணை ஆணையர் மூலம் மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்த மடத்தின் நிலத்தை யாருக்கும் பத்திரப்பதிவு செய்யக்கூடாது என்றும் இந்த வழக்குகளை மேற்கோள்காட்டி, கடந்த ஜூலை 2ஆம் தேதியன்று பழனி திருக்கோயில் இணை ஆணையர் மூலம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கும் கடிதம் எழுதப்பட்டது என்றும் அமைச்சர் ரமேஷ் அப்பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அந்த பதிவில், "கடந்த ஜூலை 6ஆம் தேதி அன்று நீதிமன்ற வழக்கு மற்றும் இணை ஆணையர் கடிதத்தையும் பரிசீலனை செய்யாமல் நிலம் தனியாருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல் கிடைத்த உடன் சம்பந்தப்பட்ட தனி நபர்கள் மற்றும் சார் பதிவாளர் ஆகியோர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டு, துறை ரீதியிலான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு குற்றவியல் விசாரணை நடந்து வருகிறது" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு விசாரித்ததில், மடத்தின் நிலமானது முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது என்பதை நீதிபதிகள் உறுதி செய்து பத்திரப்பதிவை ரத்து செய்துள்ளனர் என்றும்; இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது விசாரணை நடத்தப்பட்டு குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் உறுதி தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக அரசின் மீதும், தன் மீதும் சில தீய சக்திகள் எப்படியெல்லாம் பொய் கதைகளை பரப்ப முயற்சித்தாலும் அதையல்லாம் தாண்டி, உண்மையை நிலைநாட்டி திருக்கோயில் நிலங்களை பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு என்றும் உறுதியாக நிற்கும் என்றும் உறுதியளித்தார்.