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பழனி கோயில் நில மோசடி: ”எங்களிடம் ஏது ரூ. 2 கோடி”.. அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்!

பழனி கோயில் நில முறைகேட்டில் உறவினர்களுக்கு தொடர்பு இல்லை என மறுத்த அமைச்சர் ரமேஷ், தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 30, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:54 PM IST
பழனி கோயில் நில மோசடி: ”எங்களிடம் ஏது ரூ. 2 கோடி”.. அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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பழனி கோயில் நில மோசடி: ”எங்களிடம் ஏது ரூ. 2 கோடி”.. அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்!
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