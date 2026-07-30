/பழனி கோயில் நில மோசடி: ”எங்களிடம் ஏது ரூ. 2 கோடி”.. அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்!

ரூ.100 கோடி கோயில் நில மோசடி புகார்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில், சுமார் ரூ. 100 கோடி மதிப்புள்ள 1.4 ஏக்கர் கோயில் நிலத்தை வெறும் ரூ. 2 கோடிக்கு போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்ததாக புகார் எழுந்தது. பழனி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் கடந்த 6 ம் தேதி நடந்த இந்த மோசடியில், வெள்ளத்துரை மற்றும் சேதுபதி ஆகியோர் அந்த இடத்தை கிரயம் செய்ததாக கூறி காவல் துறையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. கோயில் சொத்து என்பதை மறைத்து தனிநபர்களுக்கு விற்றது விசாரணையில் அம்பலமானது.
இந்த விவகாரத்தில் தனது உறவினர்களுக்கு தொடர்பிருப்பதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து காரசாரமாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய அமைச்சர் ரமேஷ், "பழனி நில முறைகேடு விவகாரத்தில் விசாரணை மிகவும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி பிரிவுக்கு மாற்றி, தப்பு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சமின்றி கைது செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். நிலத்தை விற்றவர்கள், வாங்கியவர்கள் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சம்பந்தப்பட்ட சார் பதிவாளரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த அரசில் தவறு செய்தவர்கள் யாருமே தப்ப முடியாது.
என் மீது நேரடியாகக் குற்றம்சாட்ட முடியாத எதிர்க்கட்சியினர், எனது உறவினர்தான் இந்த இடத்தை வாங்கியதாகப் பொய்ப் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். ரூ. 100 கோடி மதிப்பில் உள்ள இடத்தை என் குடும்பத்தினர் ரூ. 2 கோடிக்கு வாங்கியதாகக் கிளப்பி விடுகிறார்கள்.
உண்மையைச் சொல்லப்போனால், என் குடும்பத்தில் உள்ள யாரிடமும் ரூ. 2 கோடி பணமே கிடையாது. அப்படியிருக்கும் போது நாங்கள் எப்படி பழனியில் சொத்து வாங்க முடியும்? அப்படியே அவ்வளவு பணம் இருந்தால், வாடகை வீட்டில் இருக்கும் நாங்கள் முதலில் சென்னையில் அல்லவா வீடு வாங்குவோம்? பழனியில் ஏன் நிலம் வாங்கப் போகிறோம்?
எனது நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கவே இதுபோன்ற வதந்திகளைப் பரப்புகிறார்கள். 'சீப்பை திருடி வைத்தால் கல்யாணம் நின்றுவிடும்' என்று நினைப்பது போல, பொய்யான தகவல்களைக் கூறி அரசியல் செய்கிறார்கள்” என அமைச்சர் ரமேஷ் கூறினார்.