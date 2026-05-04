தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பாளையங்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பாளையங்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பாளையங்கோட்டை தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 226வது தொகுதியாகும். தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்றழைக்கப்படும் கல்வி நிறுவனங்கள் நிறைந்த தொகுதியாகும். திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் மண்டலம், மேலப்பாளையம், பாளையங்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் சில பகுதிகளும் இதில் அடங்கும்.
மேலப்பாளையத்தில் இஸ்லாமியர்கள் கணிசமான அளவில் வசிக்கின்றனர், இவர்கள் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக உள்ளனர். தேவர், நாடார், பட்டியலினத்தவர், பிள்ளைமார் உள்ளிட்ட சமூகங்களும் இங்கு உள்ளன.
பாளையங்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) பாளையங்கோட்டை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாளையங்கோட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): அப்துல் வகாப் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
அதிமுக (ADMK): சையத் சுல்தான் சம்சுதீன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சங்கரநாராயணன் (எ) சரண்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மரிய ஜான்
பாளையங்கோட்டை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,24,935
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,376
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 18
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,57,329
பாளையங்கோட்டை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 68.97% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 10% அதிகம்).
பாளையங்கோட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அப்துல் வகாப் (திமுக) - 89,117 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜெரால்டு (அதிமுக) - 36,976 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: பாத்திமா - 11,665 வாக்குகள்
பாளையங்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் 58.98% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ