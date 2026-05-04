தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பல்லடம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Palladam Election Result 2026:  திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்லடம் (Palladam) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 09:26 AM IST
பல்லடம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பல்லடம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 115 தொகுதியாகும். பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் முதன்மையான தொழிலாக விசைத்தறித் தொழில் விளங்குகிறது; இங்கு ஆயிரக்கணக்கான விசைத்தறிகள் மூலம் காடா துணிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வட மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன. மேலும்  பல்லடம் பகுதி ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கறிக்கோழி உற்பத்தி மையமாக விளங்குவதால் கோழி வளர்ப்பு தொழில்கள் இங்கு மிக வலுவாக உள்ளன.

பல்லடம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பல்லடம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

பல்லடம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக(DMK): கே. செல்வராஜ்

அதிமுக (BJP): கே.பி. பரமசிவம்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தமிழினியன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராம் குமார்

பல்லடம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,29,849
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,59,554
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,70,265
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 30

பல்லடம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.59% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பல்லடம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஆனந்தன் (அதிமுக) - 1,26,903 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  முத்து ரத்தினம் (மதிமுக) (திமுக கூட்டணி) - 94,212  வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: சுப்பிரமணியன் (நாதக) - 20,524 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: மயிலசாமி (மநிம) - 10,227 வாக்குகள்

பல்லடம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பல்லடம் தொகுதியில் 62.63% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருப்பூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

