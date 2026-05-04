English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Pallavaram Election Result 2026: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள பல்லாவரம் (Pallavaram) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 11:17 AM IST

Trending Photos

IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?
camera icon10
IPL
IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
இந்த தேர்தலில் நடக்கப்போகும் மேஜிக்! யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று!
camera icon6
vijay
இந்த தேர்தலில் நடக்கப்போகும் மேஜிக்! யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று!
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பல்லாவரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 30ஆவது தொகுதியாகும். அஸ்தினாபுரம், நெமிலிச்சேரி, மீனம்பாக்கம், திரிசூலம், திருநீர்மலை உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. ஒரு காலத்தில் புறநகர் பகுதியாக இருந்த பல்லாவரம் தற்போது சென்னையின் ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறி இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஆதி திராவிடர்கள் பெரும்பான்மை சமூகமாக உள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக வன்னியர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். இவர்களை தவிர முதலியார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். இந்தத் தொகுதி, ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. 

பல்லாவரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி பல்லாவரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

பல்லாவரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

தேமுதிக (DMDK): அனகை முருகேசன்

அதிமுக (AIADMK): வெங்கடேசன் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கார்த்திகேயன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): காமாட்சி

பல்லாவரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 4,49,486
ஆண் வாக்காளர்கள்: 2,23,412
பெண் வாக்காளர்கள்: 2,25,948
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 126

பல்லாவரம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 74.15 % ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பல்லாவரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஐ. கருணாநிதி (திமுக) - 1,26,427 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எஸ். ராஜேந்திரன் (அதிமுக) - 88,644 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்:  மினிஸ்ட்ரி கனகராஜ் (நாதக) - 21,522 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்:  செந்தில் ஆறுமுகம் (மநீம) - 20,774 வாக்குகள்

பல்லாவரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பல்லாவரம் தொகுதியில் 61.03% வாக்குகள் பதிவாகின.

செங்கல்பட்டு  மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

தாம்பரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)

பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செய்யூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Pallavaram ResultChengalpattu DistrictDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News