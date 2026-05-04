தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பல்லாவரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 30ஆவது தொகுதியாகும். அஸ்தினாபுரம், நெமிலிச்சேரி, மீனம்பாக்கம், திரிசூலம், திருநீர்மலை உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. ஒரு காலத்தில் புறநகர் பகுதியாக இருந்த பல்லாவரம் தற்போது சென்னையின் ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறி இருக்கிறது.
பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஆதி திராவிடர்கள் பெரும்பான்மை சமூகமாக உள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக வன்னியர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். இவர்களை தவிர முதலியார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். இந்தத் தொகுதி, ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
பல்லாவரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி பல்லாவரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
பல்லாவரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
தேமுதிக (DMDK): அனகை முருகேசன்
அதிமுக (AIADMK): வெங்கடேசன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கார்த்திகேயன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): காமாட்சி
பல்லாவரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 4,49,486
ஆண் வாக்காளர்கள்: 2,23,412
பெண் வாக்காளர்கள்: 2,25,948
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 126
பல்லாவரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 74.15 % ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பல்லாவரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஐ. கருணாநிதி (திமுக) - 1,26,427 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ். ராஜேந்திரன் (அதிமுக) - 88,644 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: மினிஸ்ட்ரி கனகராஜ் (நாதக) - 21,522 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: செந்தில் ஆறுமுகம் (மநீம) - 20,774 வாக்குகள்
பல்லாவரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பல்லாவரம் தொகுதியில் 61.03% வாக்குகள் பதிவாகின.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
தாம்பரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் (HyperLink)
பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
செய்யூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ