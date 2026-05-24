/RSS பிள்ளையை தத்தெடுப்பதா? விசிகவில் இருந்து விலகிய பனையூர் பாபு - அடுத்தது யார்?

Panaiyur Babu Left VCK : விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பனையூர் பாபு அக்கட்சியில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகி உள்ளார். ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தின் பிள்ளை என விஜய்யை விமர்சித்துவிட்டு, அவரையே தத்தெடுப்பதா என திருமாவளவனை நோக்கி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும், அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்து விலகியிருப்பதாகவும் அறிவித்துள்ளார். அவர் விசிகவின் ஊடகப் பிரிவு முதன்மைச் செயலாளராக இருந்தார்.
பனையூர் பாபு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியில் இருந்து விலகலை நீண்ட அறிக்கையை அவரது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். அதில், சுமார் 6 பக்கத்திற்கு அவர் நீண்ட விளக்கத்தையும், திருமாவளவன் மீதான விமர்சனத்தையும் முன்வைத்துள்ளார்.
குறிப்பாக, "நெருக்கடிகள் சூழ்ந்த போதும் கொள்கை நெறிப்படியே வாழ்தல் வீரம்; நெருப்பலைக்குள் வீழ்ந்த போதும் அடிமை நெறி மீறி பாய்தல் தீரம்" என திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி, தவெகவின் அமைச்சரவையில் விசிக இடம்பிடித்த நிலைப்பாட்டை விமர்சிக்கும் வகையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அம்பேத்கர், பெரியார், கார்ல் மார்க்ஸ் ஆகியோரின் கருத்தியல்களையும் கோட்பாடுகளையும் தமிழ் சமூகத்தின் அடித்தட்டு மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்ததில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனின் பங்கு அளப்பரியது என்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை ஓர் அமைப்பாகத் திரட்டி, அவர்களை அதிகாரத்தை நோக்கி நகர்த்தியவர் அவர் என்றும் திருமாவளவனை புகழ்ந்து அந்த பதிவின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ஆனால் அதில் தொடர்ச்சியாக, "சாதி வெறி மற்றும் மத வெறி சக்திகளை அடையாளம் கண்டு அவர்களைச் சமரசமின்றி எதிர்ப்பதில் இந்திய அரசியல் களத்திலேயே அவருக்கு நிகர் யாருமில்லை என்றுதான் நான் முழுமையாக நம்பினேன். என்ன நெருக்கடி வந்த போதிலும், பதவிகளோ பரிசுகளோ ஆசை காட்டப்பட்ட போதும், ஏற்றுக் கொண்ட கொள்கையில் மலை போல் உறுதியாக இருப்பார் என்ற ஒற்றைக் காரணத்திற்காகவே லட்சோப லட்சம் சிறுத்தைகளைப்போல் நானும் அவரை எனது தார்மீக தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பின்னால் அணிவகுத்தேன்" என திருமாவளவன் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.
தொடர்ந்து அறிக்கையின் பிற்பகுதியில், ஆனால், அந்த அடிப்படை அரசியல் அறம் தடம் மாறும் போது தன்னால் மௌனமாகக் கடந்து செல்ல முடியவில்லை என்றும் மிகுந்த மனவேதனையோடு ஒரு யதார்த்தத்தை இங்குப் பதிவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தான் தள்ளப்பட்டுள்ளேன் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதில், "சமீப காலங்களாகத் தலைமையின் செயல்பாடுகளும், அரசியல் நிலைப்பாடுகளும் எனக்குப் பெரும் வியப்பையும் வேதனையையும் அளிக்கின்றன. ஒரு தெளிவான நிலைப்பாடின்றி, அடிக்கடி தடுமாறுவது அவரது இயல்பல்ல. நேற்று ஒரு நிலைப்பாடு, இன்று தொலைக்காட்சி நேர்காணலில் ஒரு நிலைப்பாடு, நாளை செய்தியாளர் சந்திப்பில் வேறொரு நிலைப்பாடு, மீண்டும் இரவில் சமூக வலைத்தள நேரலையில் முற்றிலும் முரணான ஒரு நிலைப்பாடு எனத் தொடர்ந்து முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பேசுவது, அரசியல் களத்திலும் தொண்டர்களிடையேயும் பெரும் குழப்பத்தை உருவாக்குகிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திமுக - அதிமுக இணைவது குறித்த பேச்சுவார்த்தை குறித்தும், திருமாவளவனை முதலமைச்சராக முன்னிறுத்தி பேசப்பட்ட திரைமறைவு பேச்சுவார்த்தை குறித்தும் திருமாவளவன் பல்வேறு இடங்களில், பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் முன்னுக்கு பின் முரணமாக கருத்து தெரிவிப்பதாக பலரும் குற்றஞ்சாட்டிய நிலையில், அதை திருமாவளவனுக்கு நெருக்கமாக இருந்த பனையூர் பாபுவே குறிப்பிட்டுள்ளது கவனிக்க வேண்டியது.
"நேற்று வரை ஒரு நடிகரை (விஜய்) 'ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜக பெற்றெடுத்த பிள்ளை’ என்று கடுமையாக விமர்சித்த அவர், இன்று அதே பிள்ளையைத் தத்தெடுப்பது போல் நிலைப்பாடு எடுப்பது, அவர் இதுகாலம் வரை சமரசமின்றி கட்டிக்காத்த கொள்கைகளிலும், கருத்தியலிலும் தடம்மாறத் தயாராகிவிட்டார் என்பதையே அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்துகிறது" என குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
'விசில் அடிப்பவர்கள் எல்லாம் திரையரங்கத்திற்குத்தான் செல்ல வேண்டும், சட்டமன்றத்திற்கு வரக் கூடாது; அவர்கள் பெரியாரும் அம்பேத்கரும் பேசிய அரசியலையும், கொள்கைகளையும் வீழ்த்துவதற்கு வந்தவர்கள்' என்று விசிகவை கடுமையாக விமர்சித்த திருமாவளவன், இன்று அவர்களுடனே கைகோர்க்கவும், இயக்கத்தின் கொள்கையை மழுங்கடிக்கவும் முற்படுவது முரண்பாட்டின் உச்சமாகும் என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும் அவர் அந்த அறிக்கையில், "ஆட்சி அதிகாரங்கள் வரும், போகும்; அது நிலையற்றது. ஆனால், பெரியாரும் அண்ணல் அம்பேத்கரும் நமக்கு வகுத்துத் தந்த கொள்கைகளே என்றென்றும் வாழும் நிலையான ஆயுதங்கள். அரசியல் தளத்தில், 'மக்கள் சித்தாந்தங்களை விடக் கவர்ச்சியின் பின்னால் ஈர்க்கப்படுவது ஆபத்தானது' என்று அம்பேத்கர் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.
ஆனால் இன்று அந்த அபாயகரமான திசையில்தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ என அஞ்சுகிறேன். கொண்ட கொள்கையிலும், எடுக்கும் நிலைப்பாட்டிலும் உறுதியாக இல்லாமல், அடிக்கடி நிலைப்பாடுகளை மாற்றி, குழப்பத்திலும் அவநம்பிக்கையிலும் செயல்படும் ஒரு தலைமையின் கீழ் இனியும் என்னால் பயணிக்க இயலாது என எனது மனசாட்சி உணர்த்துகிறது.
எனவே, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியில் இருந்தும், அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் முழுமையாக விலகுகிறேன் என்ற எனது முடிவைக் கனத்த இதயத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நான் கட்சியிலிருந்து விலகினாலும் திருமாவளவனிடம் இருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட கொள்கைகளிலும், கருத்தியலிலும் இம்மியளவும் பின்வாங்காமல் உறுதியாக நின்று பயணிப்பேன். அம்பேத்கர், பெரியார், கார்ல் மார்க்ஸ் ஆகியோர் காட்டிய வழியில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் நலனுக்கான எனது பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விசிகவின் தொலைக்காட்சி சேனல் 'வெளிச்சம்', இதை அமைப்பதில் பெரிய பங்களிப்பைச் செலுத்தியவர் பனையூர் பாபு ஆவார். இதனாலேயே அவருக்கு 2016ஆம் ஆண்டில் விசிக ஊடகப் பிரிவு முதன்மைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். சுமார் 10 ஆண்டுகள் இதே பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறார். 2021ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலாக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்டு, செய்யூர் தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
ஆனால், இவருக்கு 2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. 8 இடங்களில் திமுக கூட்டணியில் விசிக போட்டியிட்டது. கடந்த 2021இல் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களில் சிந்தனைச் செல்வன் மற்றும் வன்னி அரசு மட்டுமே 2026 தேர்தலிலும் போட்டியிட்டனர். செய்யூர் தொகுதியில் சிந்தனைச் செல்வன் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். வன்னி அரசு திண்டிவனம் தொகுதியிலும், ஜோதிமணி காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியிலும் வென்றனர். தற்போது வன்னி அரசு சமூக நீதித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
விசிக தற்போது திமுக உடனான உறவை முறித்துள்ளதை தொடர்ந்து, பனையூர் பாபுவின் விலகல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. தவெக ஆட்சியமைத்த பின்னர், கடந்த இரண்டு வார காலமாக மௌனம் காக்கும் முன்னாள் விசிக எம்எல்ஏ மற்றும் நட்சத்திர பேச்சாளர் ஆளூர் ஷா நவாஸ் விசிகவில் தொடர்வாரா அல்லது பனையூர் பாபுவை பின்தொடர்வாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.