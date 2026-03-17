பங்குனி மாத தேய்பிறை பிரதோஷம்: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் சிறப்பு அபிஷேகம்

Tiruvannamalai Pradosham : பங்குனி மாத தேய்பிறை பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் பெரிய நந்தி பகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 17, 2026, 12:22 PM IST
Tiruvannamalai Pradosham : திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், பழமையான மற்றும் மிகவும் பிரபலமான கோயிலாகும். இந்த கோவில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோவில்களில் ஒன்றாகும். ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இந்தக் கோயில் ஒன்றாகும். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கிறது. இந்த கோவிலுக்கு தினம்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.

இந்தக் கோயில் அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது, மேலும் இந்த தலத்தில் இருக்கும் மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இம்மலையானது சிவபெருமானே என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால் இந்த மலையை பக்தர்கள் வலம் வந்து தங்களின் கிரிவலத்தை மேற்கொள்கிறார்கள்.

பொதுவாக பங்குனி மாதத்தில் பிரதோஷம் மிகவும் சிறப்பு வாழ்ந்த ஆகும். அதன்படி இந்த ஆண்டு பங்குனி மாதத்தின் துவக்கத்திலேயே பிரதோஷம் வந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு பங்குனி மாதத்தில் துவக்கத்தில் வந்துள்ள இந்த பிரதோஷம், தேய்பிறை பிரதோஷம் ஆகும். பங்குனி மாத தேய்பிறை பிரதோஷம் இன்று அதாவது மார்ச் 17 ஆம் தேதி ஆகும். பிரதோஷ காலம் என்பது சிவ பகவானை வழிபடுவதற்கு உரிய காலமாக கருதப்படுகிறது. இதனால் தான் திருவண்ணாமலை கோவிலில் இதற்காக சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இன்று பங்குனி மாத தேய்பிறை பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் ஐந்தாம் பிரகாரத்தில் அமைந்துள்ள பெரிய நந்தி பகவானுக்கு சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து மலர் மாலை அணிவித்து மஹா தீபாராதனை நடைபெற்றது. இந்த சிறப்பு பூஜையில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பங்கேற்று நந்தி பகவானை வழிபட்டனர்.

திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள பெரிய நந்தி பகவானுக்கு பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு அரிசி, மாவு, மஞ்சள் தூள், சீகக்காய் தூள், தேன், பஞ்சாமிர்தம், பால், தயிர், இளநீர், கரும்புசாறு, எலுமிச்சை சாறு, விபூதி, சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அபிஷேகப் பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது, பின்னர் பல்வேறு விதமான வண்ண மலர்களால் பூ மாலை அலங்காரம் செய்து சிவாச்சாரியார்கள் வேதமந்திரங்கள் முழங்க மஹா தீபாராதனை சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மாதந்தோறும் வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை பிரதோஷத்தன்று அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் பெரிய நந்தி பகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெறுவது வழக்கம், அதன்படி இன்று பங்குனி மாத தேய்பிறை பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு பெரிய நந்தி பகவானுக்கு பல்வேறு அபிஷேகப் பொருட்களைக் கொண்டு அபிஷேகம் செய்து பூ மாலை அலங்காரத்துடன் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது, ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று நந்தி பகவானை வழிபட்டனர்.

முன்னதாக நேற்று பக்தர்களின் வசதிக்காக கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், இலவச குளிர்சாதனப் பேருந்து (Fee AC Bus Service) சேவையை அறிமுகம்படுத்தியது. கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் ஆட்டோக்கள் மூலம் வருகை தருகின்றனர். இதற்காக வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் அதிகமாக இருப்பதாக பல்வேறு புகார்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை கருத்தில் கொண்டு கோவில் நிர்வாகம், சுமார் 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஏசி பேருந்துகள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

திருவண்ணாமலை மத்திய மற்றும் புதிய பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் வரை, இந்த பேருந்து சேவை தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த பேருந்துவானது மூத்த குடிமக்கள், சிறுவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் கிரிவலம் செல்வதற்கு 14 கிலோமீட்டர் கிரிவலப் பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளன. 

இந்த பேருந்து சேர்வையானது, காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை சுழற்சி முறையில் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த பேருந்து சேவை முற்றிலும் இலவச பேருந்து என்பதால், வயதானவர்கள், மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

