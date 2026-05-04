தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பண்ருட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பண்ருட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பண்ருட்டி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஐம்பத்து நான்கு (154) தொகுதியாகும். பண்ருட்டி தொகுதி இது கடலூர் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. பலாப்பழம் மற்றும் முந்திரி சாகுபடிக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு முக்கிய வணிக நகரமாக பண்ருட்டி விளங்குகிறது. கேரளா, கோவை போன்ற இடங்களுக்கு பலாப்பழம் இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
பண்ருட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பண்ருட்டி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பண்ருட்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
விசிக (VCK): அப்துல் ரஹ்மான்
அஇஅதிமுக (AIADMK): கே.மோகன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பானுபிரியா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம்.மணிகண்டன்
பண்ருட்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,41,767
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,17,245
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,24,450
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 72
பண்ருட்டி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.09% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பண்ருட்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: வேல்முருகன் (TVAK) - 93,801 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ராஜேந்திரன் (அஇஅதிமுக) - 89,104 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: இர.சுபாஷினி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 6,547 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: சிவகொழுந்து (தேமுதிக) - 3,362 வாக்குகள்
பண்ருட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பண்ருட்டி தொகுதியில் 80.46% வாக்குகள் பதிவாகின.
