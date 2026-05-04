தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பாபநாசம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Papanasam Election Result 2026: பாபநாசம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பாபநாசம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபத்து இரண்டாவது (172) தொகுதியாகும். பாபநாசம் தொகுதி மயிலாடுதுறை மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாக உள்ளது. இது காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள முக்கியமான விவசாயத் தொகுதியாகும்.
பாபநாசம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பாபநாசம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பாபநாசம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
ஐயுஎம்எல் (IUML): ஷாஜகான்
அஇஅதிமுக (AIADMK): சண்முகபிரபு
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அனீஸ் பாத்திமா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அசாருதீன்
பாபநாசம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,56,518
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,24,740
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,31,755
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 23
பாபநாசம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 80.34% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பாபநாசம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஜவாஹிருல்லா (MMK) - 86,567 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கோபிநாதன் (அஇஅதிமுக) - 70,294 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: எம்.ரெங்கசாமி (அமமுக) - 19,778 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ந கிருஷ்ணகுமார் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 14,724 வாக்குகள்
பாபநாசம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பாபநாசம் தொகுதியில் 75.53% வாக்குகள் பதிவாகின.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
திருவையாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பேராவூரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பாபநாசம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருவிடைமருதூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ