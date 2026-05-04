தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பாப்பிரெட்டிபட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பாப்பிரெட்டிபட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: பாப்பிரெட்டிபட்டி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பாப்பிரெட்டிபட்டி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 60வது தொகுதியாகும். பாப்பிரெட்டிப்பட்டி என்பது ஒரு தனி மாவட்டம் அல்ல, அது தர்மபுரி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியாகும். பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா மற்றும் கடத்தூர் தாலுகாவின் சில பகுதிகள் இந்த சட்டமன்றத் தொகுதிக்குள் வருகின்றன. இத்தொகுதி தர்மபுரி மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
பாப்பிரெட்டிபட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பாப்பிரெட்டிபட்டி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பாப்பிரெட்டிபட்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK) : பழனியப்பன்
அஇஅதிமுக (AIADMK) : மரகதம் வெற்றிவேல்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அர்ச்சனா தமிழ் அருவி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.திலகவதி
பாப்பிரெட்டிபட்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 256640
ஆண் வாக்காளர்கள்: 128301
பெண் வாக்காளர்கள்: 128325
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 14
பாப்பிரெட்டிபட்டி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.36% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பாப்பிரெட்டிபட்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஏ. கோவிந்தசாமி (அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 114,507 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம்.பிரபு ராஜசேகர் (திமுக) - 77,564 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: பி.பழனியப்பன் - 15,863 வாக்குகள்
தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: இரா. ரமேஷ் - 7,573 வாக்குகள்
பாப்பிரெட்டிபட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பாப்பிரெட்டிபட்டி தொகுதியில் 83.35% வாக்குகள் பதிவாகின.
தர்மபுரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
