English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பரமக்குடி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பரமக்குடி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Paramakudi Election Result 2026: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பரமக்குடி (தனி) (Paramakudi) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 08:48 AM IST
  • பரமக்குடி தேர்தல் முடிவுகள் 2026.
  • பரமக்குடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • பரமக்குடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Trending Photos

தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
camera icon7
vijay
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
camera icon9
IPL
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பரமக்குடி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பரமக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தனித்தொகுதி பரமக்குடி. இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 209வது தொகுதியாகும். பரமக்குடி தாலுகா மற்றும் எமனேஸ்வரம் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. தேவேந்திர குல வேளாளர் உள்ளிட்ட பட்டியலின மக்கள் 26% உள்ளனர். முக்குலத்தோர் வாக்குகளும் முக்கியத்துவம் பெறும். யாதவர், இஸ்லாமியர் சமூகம், சௌராஷ்டிரா சமூகத்தினர் இங்கு அதிகம் உள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

பரமக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) பரமக்குடி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

பரமக்குடி  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கே.கே. கதிரவன்

அதிமுக (ADMK): முத்தையா

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எழில் இளவரசி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கோபிராஜன்

பரமக்குடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,16,282
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,18,308
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 18
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,34,608

பரமக்குடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 79.61% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 8% அதிகம்).

பரமக்குடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: முருகேசன் (திமுக) - 84,864 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: சதன் பிரபாகர் (அதிமுக) - 71,579 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: சசிகலா - 16,430 வாக்குகள்

பரமக்குடி தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பரமக்குடி தொகுதியில் 71.22% வாக்குகள் பதிவாகின.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

முதுகுளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவாடானை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Paramakudi ResultRamanathapuram districtDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News