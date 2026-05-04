தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பரமக்குடி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பரமக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தனித்தொகுதி பரமக்குடி. இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 209வது தொகுதியாகும். பரமக்குடி தாலுகா மற்றும் எமனேஸ்வரம் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. தேவேந்திர குல வேளாளர் உள்ளிட்ட பட்டியலின மக்கள் 26% உள்ளனர். முக்குலத்தோர் வாக்குகளும் முக்கியத்துவம் பெறும். யாதவர், இஸ்லாமியர் சமூகம், சௌராஷ்டிரா சமூகத்தினர் இங்கு அதிகம் உள்ளனர்.
பரமக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) பரமக்குடி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பரமக்குடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கே.கே. கதிரவன்
அதிமுக (ADMK): முத்தையா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எழில் இளவரசி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கோபிராஜன்
பரமக்குடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,16,282
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,18,308
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 18
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,34,608
பரமக்குடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 79.61% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 8% அதிகம்).
பரமக்குடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: முருகேசன் (திமுக) - 84,864 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சதன் பிரபாகர் (அதிமுக) - 71,579 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சசிகலா - 16,430 வாக்குகள்
பரமக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பரமக்குடி தொகுதியில் 71.22% வாக்குகள் பதிவாகின.
