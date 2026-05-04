தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பரமத்தி வேலூர் (தொகுதி எண் 95) தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பொதுச் சட்டமன்றத் தொகுதியாகும். இது 2008 தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு உருவானது மற்றும் நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.
பரமத்தி வேலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பரமத்தி வேலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பரமத்தி வேலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
DMK (திமுக): KS மூர்த்தி
AIADMK (அதிமுக): S. சேகர்
TVK (தமிழக வெற்றிக் கழகம்): A. நந்தகுமார்
NTK (நாம் தமிழர் கட்சி): M. அரவிந்த்
பரமத்தி வேலூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,67,843
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,32,014
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,35,801
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28
பரமத்தி வேலூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.24% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பரமத்தி வேலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எஸ். சேகர் (அதிமுக) - 86,034 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே. எஸ். மூர்த்தி (திமுக) - 75,514 வாக்குகள்
வாக்கு வித்தியாசம்: 7,662 வாக்குகள்
பரமத்தி வேலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பரமத்தி வேலூர் தொகுதியில் 83.33% வாக்குகள் பதிவாகின.
நாமக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
சேந்தமங்கலம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..
