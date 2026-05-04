English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Paramathi Velur Election Result 2026: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பரமத்தி வேலூர் (Paramathi Velur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 10:24 AM IST
  • பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதி முடிவுகள்!
  • யார் முன்னணி?
  • இதோ விவரம்

Trending Photos

IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?
camera icon10
IPL
IPL: 10 கேப்டன்களில் ஜொலித்தது யார்...? சொதப்பியது யார்?
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
இந்த தேர்தலில் நடக்கப்போகும் மேஜிக்! யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று!
camera icon6
vijay
இந்த தேர்தலில் நடக்கப்போகும் மேஜிக்! யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்று!
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பரமத்தி வேலூர் (தொகுதி எண் 95) தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பொதுச் சட்டமன்றத் தொகுதியாகும். இது 2008 தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு உருவானது மற்றும் நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

பரமத்தி வேலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பரமத்தி வேலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

பரமத்தி வேலூர்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

DMK (திமுக): KS மூர்த்தி 

AIADMK (அதிமுக): S. சேகர் 

TVK (தமிழக வெற்றிக் கழகம்): A. நந்தகுமார் 

NTK (நாம் தமிழர் கட்சி): M. அரவிந்த் 

பரமத்தி வேலூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,67,843
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,32,014
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,35,801
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 28

பரமத்தி வேலூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.24%  ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பரமத்தி வேலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021 

வெற்றி: எஸ். சேகர் (அதிமுக) - 86,034 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: கே. எஸ். மூர்த்தி (திமுக) - 75,514 வாக்குகள்

வாக்கு வித்தியாசம்: 7,662 வாக்குகள்

பரமத்தி வேலூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பரமத்தி வேலூர் தொகுதியில் 83.33% வாக்குகள் பதிவாகின.

நாமக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

சேந்தமங்கலம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?​

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Paramathi Velur ResultNamakkal DistrictDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News