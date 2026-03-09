English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! பெற்றோர்களே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! பெற்றோர்களே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

தமிழ்நாட்டில் 7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் டேராடூன் ராணுவக் கல்லூரியில் படிக்க விண்ணப்பிக்கலாம்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 9, 2026, 10:55 PM IST
  • 7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • ராணுவ கல்லூரியில் படிக்க விண்ணப்பிக்கலாம்
  • பெற்றோர்களே உங்களுக்கான சூப்பர் சான்ஸ்

Trending Photos

ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன்: நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளாகப்போகும் 5 ராசிகள்
camera icon7
Venus
ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன்: நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளாகப்போகும் 5 ராசிகள்
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
camera icon6
Ind vs NZ
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
டி20 உலகக் கோப்பை.. அதிக விக்கெட்கள் டாப் 7 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 இந்தியர்கள்
camera icon7
T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை.. அதிக விக்கெட்கள் டாப் 7 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 இந்தியர்கள்
Women&#039;s Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
camera icon6
Womens Day
Women's Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! பெற்றோர்களே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. உங்கள் பிள்ளைகள் டேராடூனில் உள்ள ராணுவக் கல்லூரியில் சேர்ப்பதற்கான நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. டேராடூனில் உள்ள இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியில் ஜனவரி-2027 பருவத்தில் 8-ஆம் வகுப்பில் மாணவர்கள் (சிறுவர்கள் மற்றும் சிறுமிகள்) சேர்க்கைக்கான தகுதி தேர்வானது 07.06.2026 அன்று நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறும் பிள்ளைகள் நேரடியாக ராணுவக் கல்லூரிகளில் படிக்கலாம். பெற்றோர் இப்போது இருந்து முயற்சி செய்தால் உங்கள் பிள்ளைகளை ராணுவ கல்லுரிகளில் சேர்த்து படிக்க வைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

Add Zee News as a Preferred Source

விதிமுறைகள் 

1. இதில் சேர விருப்பமுள்ள விண்ணப்பதாரர்களின் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாப்பாளர் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும்.

2. விண்ணப்பதாரர் 01.01.2027 அன்று 11/2 வயது நிரம்பியவராகவும், 13 வயதை அடையாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். (02.01.2014-க்கு முன்னதாகவும் 01.07.2015-க்கு பின்னதாகவும் பிறந்திருக்கக் கூடாது). 

3. மேலும் விண்ணப்பதாரர் இக்கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்படும் பொழுது, அவர் 01.01.2027-இல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் 7-ஆம் வகுப்பு படிப்பவராகவோ அல்லது 7-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவோ இருத்தல் வேண்டும்.

விண்ணப்ப படிவம்

இத்தேர்விற்கான விண்ணப்பப்படிவம், தகவல் தொகுப்பேடு மற்றும் முந்தைய தேர்விற்கான வினாத்தாள் தொகுப்பை "கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, கர்ஹிகாண்ட், டேராடூன், உத்தரகாண்ட் 248 003" என்ற முகவரிக்கு வரைவோலையை அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியின் இணையவழித்தளம் (www.rimc.edu.in) மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

வரைவோலை மூலம் கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, கர்ஹிகாண்ட், டேராடூன், உத்தரகாண்ட், அஞ்சல் குறியீட்டு எண்.248 003 என்ற முகவரிக்கு விரைவு அஞ்சல் வாயிலாக எழுத்து மூலம் விண்ணப்பித்து "கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, டேராடூன் அவர்களுக்கு வரைவோலைக்குரிய கிளை எச்.டி.எப்.சி வங்கி, பல்லூபூர் சௌக், டேராடூன் (வங்கி குறியீடு-1399) உத்தரகாண்டில் செலுத்தத்தக்க வகையில் பொதுப்பிரிவினர் ரூ-600/- யையும் மற்றும் பட்டியல் மற்றும் பழங்குடி வகுப்பினர் சாதிச்சான்றுடன் ரூ-555/-க்கான வரைவோலையை அனுப்பி விண்ணப்பப்படிவத்தினை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியின் இணையவழியான (www.rimc.edu.in) மூலமாகவும் உரிய தொகையினை செலுத்தி பெற்றுக்
கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்கள் (இரட்டிப்பு படியுடன்) தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையச் சாலை, பூங்கா நகர், சென்னை-600003 என்ற முகவரிக்கு 05.04.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் சென்றடைய வேண்டும். மேற்கொண்டு தேவைப்படும் விவரங்களை www.rimc.edu.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | வெறும் 10,000 ரூபாயில் பீச் வெட்டிங்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்.. காதலர்களுக்கு குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Parents Alertclass 7 students admissionMilitary College AdmissionRIMC Dehradun admission 2027RIMC application Tamil Nadu

Trending News