7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! பெற்றோர்களே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

7 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. உங்கள் பிள்ளைகள் டேராடூனில் உள்ள ராணுவக் கல்லூரியில் சேர்ப்பதற்கான நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. டேராடூனில் உள்ள இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியில் ஜனவரி-2027 பருவத்தில் 8-ஆம் வகுப்பில் மாணவர்கள் (சிறுவர்கள் மற்றும் சிறுமிகள்) சேர்க்கைக்கான தகுதி தேர்வானது 07.06.2026 அன்று நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறும் பிள்ளைகள் நேரடியாக ராணுவக் கல்லூரிகளில் படிக்கலாம். பெற்றோர் இப்போது இருந்து முயற்சி செய்தால் உங்கள் பிள்ளைகளை ராணுவ கல்லுரிகளில் சேர்த்து படிக்க வைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
விதிமுறைகள்
1. இதில் சேர விருப்பமுள்ள விண்ணப்பதாரர்களின் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாப்பாளர் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும்.
2. விண்ணப்பதாரர் 01.01.2027 அன்று 11/2 வயது நிரம்பியவராகவும், 13 வயதை அடையாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். (02.01.2014-க்கு முன்னதாகவும் 01.07.2015-க்கு பின்னதாகவும் பிறந்திருக்கக் கூடாது).
3. மேலும் விண்ணப்பதாரர் இக்கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்படும் பொழுது, அவர் 01.01.2027-இல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் 7-ஆம் வகுப்பு படிப்பவராகவோ அல்லது 7-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவோ இருத்தல் வேண்டும்.
விண்ணப்ப படிவம்
இத்தேர்விற்கான விண்ணப்பப்படிவம், தகவல் தொகுப்பேடு மற்றும் முந்தைய தேர்விற்கான வினாத்தாள் தொகுப்பை "கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, கர்ஹிகாண்ட், டேராடூன், உத்தரகாண்ட் 248 003" என்ற முகவரிக்கு வரைவோலையை அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியின் இணையவழித்தளம் (www.rimc.edu.in) மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
வரைவோலை மூலம் கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, கர்ஹிகாண்ட், டேராடூன், உத்தரகாண்ட், அஞ்சல் குறியீட்டு எண்.248 003 என்ற முகவரிக்கு விரைவு அஞ்சல் வாயிலாக எழுத்து மூலம் விண்ணப்பித்து "கமாண்டன்ட், இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரி, டேராடூன் அவர்களுக்கு வரைவோலைக்குரிய கிளை எச்.டி.எப்.சி வங்கி, பல்லூபூர் சௌக், டேராடூன் (வங்கி குறியீடு-1399) உத்தரகாண்டில் செலுத்தத்தக்க வகையில் பொதுப்பிரிவினர் ரூ-600/- யையும் மற்றும் பட்டியல் மற்றும் பழங்குடி வகுப்பினர் சாதிச்சான்றுடன் ரூ-555/-க்கான வரைவோலையை அனுப்பி விண்ணப்பப்படிவத்தினை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
இராஷ்ட்ரிய இந்திய இராணுவக் கல்லூரியின் இணையவழியான (www.rimc.edu.in) மூலமாகவும் உரிய தொகையினை செலுத்தி பெற்றுக்
கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்கள் (இரட்டிப்பு படியுடன்) தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையச் சாலை, பூங்கா நகர், சென்னை-600003 என்ற முகவரிக்கு 05.04.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் சென்றடைய வேண்டும். மேற்கொண்டு தேவைப்படும் விவரங்களை www.rimc.edu.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.
