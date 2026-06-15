/“எல்லா அறிக்கையும் ரெடி”-இனி ஒருத்தரும் தப்பிக்க முடியாது: தமிழக அரசு அதிரடி

DMK EX ministers Details Collected TVK Govt: தவெக தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்தவுடன் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை செய்து வருகின்றது. அந்த வகையில் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்ட அமைச்சர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அமைச்சர்களின் ஊழல் விவரங்களை நடைபெறவிருக்கின்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் வெளியிட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் பொதுப்பணி, நீர்வளம், ஊரக வளர்ச்சி, பள்ளிக்கல்வித் துறை, நெடுஞ்சாலை, நகராட்சி நிர்வாகம் உள்ளிட்ட 41 துறைகள் உள்ளன. இந்த துறைகளுக்கான வளர்ச்சி மேம்பாடு மற்றும் விரிவாக்க பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு துறைக்கும் கோடி கணக்கில் மாநில நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது.
இதன் மூலமாக பெரும்பாலான தனியார் ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒப்பந்தம் அமைத்து பணிகள் செய்யப்படுகிறது. அரசு அங்கீகரித்து ஒப்பந்தங்கள் விடப்படும் இந்த ஒப்பந்தாரர்கள் பல ஊழல் மற்றும் லஞ்ச முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவதாக புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் இருக்கிறது.
அந்தந்த துறைகளுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டை, ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு நிதி ஒதுக்கி பணியை மேற்கொள்கின்றனர். இவ்வாறு விடப்படும் ஒப்பந்தம் அமைச்சர்களின் நெருங்கியவர்களுக்கு மட்டுமே கொடுப்பதை வழக்கமாக வைத்து வந்தனர். இந்த ஒப்பந்தத்தில் சில அமைச்சர்கள் தங்களது பினாமிக்களை ஒப்பந்ததாரர்களாக பதிவு செய்து பணிகளை மேற்கொண்டும், கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டும் குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே ஒப்பந்தங்களை வழங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் அமைச்சரவைக்கென ஒதுக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக அறிக்கைகள் கூறுகிறது. அந்தவகையில், அரசு பணிகலை ஒப்பந்ததாரருக்கு ஒப்பந்தம் வழங்க வேண்டும் என்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட கமிஷன் தொகையை அமைச்சர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். இந்த கமிஷன் தொகையை அவர்கள் 20 முதல் 40 சதவீதம் வரை வாங்குவதால் ஒப்பந்ததாரர்கள் பணிகளை தரமாக முடிக்க முடியாத சூழல் ஏற்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தவெக தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இருக்கும் அமைச்சர்களுக்கு கடுமையான அறிவுறுத்தல்களை முதலமைச்சர் வழங்கியுள்ளார். மேலும் அமைச்சர்கள் எந்தவொரு டெண்டர் விவகாரங்களிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்றும், மீறி ஈடுபட்டால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெண்டர் விவகாரங்கள் அனைத்தையும் துறைசார் செயலர்களே பார்த்துக் கொள்வார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவை வருகின்ற 18-ம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் குற்றச் சாட்டுக்களை நிரூபிக்கும் வகையில் ஒவ்வொருத்தர் மீதான குற்றசாட்டுக்கள் குறித்து புள்ளிவிவரங்களை சேகரிக்க தனிக்குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக அமைச்சரவையில் பல்வேறு டெண்டர் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டவர்களை கண்டறிய முதலமைச்சர் விஜய் ரகசிய குழு ஒன்றை நியமித்து உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர்களின் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்களை நிரூபிக்க பல்வேறு ஆதாரங்கள் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது வரை திரட்டப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் பல்லாயிரம் கோடிகள் திமுக அமைச்சர்கள் ஊழல் செய்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.