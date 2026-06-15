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“எல்லா அறிக்கையும் ரெடி”-இனி ஒருத்தரும் தப்பிக்க முடியாது: தமிழக அரசு அதிரடி

DMK EX ministers Details Collected TVK Govt: திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் குறித்த தகவலை சேகரிக்க தவெக அரசு ரகசிய குழுவை அமைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 15, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:32 PM IST
“எல்லா அறிக்கையும் ரெடி”-இனி ஒருத்தரும் தப்பிக்க முடியாது: தமிழக அரசு அதிரடி
Image Credit: DMK Ex Ministers Corruption

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“எல்லா அறிக்கையும் ரெடி”-இனி ஒருத்தரும் தப்பிக்க முடியாது
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