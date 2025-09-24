English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பட்டா மாறுதல், பட்டா பெயர் மாற்றுதல் ஒரே நாளில் நடக்கும் - அமைச்சர் ரகுபதி

Patta Transfer : பட்டா மாறுதல், பட்டா பெயர் மாற்றுதல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரே நாளில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் தீர்வு கிடைக்கும் என அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்தார். 

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 24, 2025, 09:01 PM IST
  • பட்டா பெயர் மாற்றம் அப்டேட்
  • உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்
  • அமைச்சர் ரகுபதி கொடுத்த முக்கிய தகவல்

பட்டா மாறுதல், பட்டா பெயர் மாற்றுதல் ஒரே நாளில் நடக்கும் - அமைச்சர் ரகுபதி

Patta Transfer : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள கோனாபட்டு கிராமத்தில் நடந்த உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் அமைச்சர் ரகுபதி நேரடியாக கலந்து கொண்டு முகாமை தொடங்கி வைத்தார். அப்போது, முகாமில் பொதுமக்கள் கொடுத்த மனுக்களுக்கு உடனடி தீர்வு கிடைத்த மனுக்களை பெற்று மீண்டும் பொதுமக்களிடம் அவர் வழங்கினார். அதன்பிறகு மக்களிடம் உரையாற்றிய அமைச்சர் ரகுபதி, கிராம மக்களை தேடி வருகிற அரசு, கிராம மக்களின் கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றித் தருகிற அரசு என நீங்கள் நினைப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி என கூறினார். இது மக்களாகிய உங்களுக்காகவே தொடங்கப்பட்ட திட்டம் என்றும் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ரகுபதி, "உங்களுடன் ஸ்டாலின் உங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட திட்டம்.  இந்த ஊராட்சிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கும், புதுக்கோட்டை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கும், மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கோ அல்லது வேறு துறை சார்ந்த அலுவலகத்திற்கு சென்று தங்களுடைய குறைகளை தெரிவித்து அதற்கு பதில் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு காலதாமதம் ஆகும். எனவே, பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஒரே இடத்திலேயே அனைத்து துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து, உங்களிடத்திலேயே இருந்து அந்த குறைகளை கேட்டு மனுக்களை பெற்று அன்று மாலைக்குள் தீர்வு காண வேண்டும் அல்லது 45 நாட்களுக்குள் முழுமையாக தீர்வு காணப்பட வேண்டும்.பல்வேறு இடங்களில் மனு கொடுத்து தீர்வு காணப்படாத பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய முகமாக உங்களுடைய ஸ்டாலின் முகாம் அமைந்திருக்கின்றது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

பட்டா மாறுதல் பெயர் மாற்றுதல் உட்பிரிவு மாற்றக்கூடியவைகளாக இருந்தாலும் சரி, குடும்ப அட்டை மற்றும் ஆதார் அட்டை திருத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுக்கான துறைகளை இங்கேயே நாடி இங்கேயே தீர்வு காணப்படக்கூடிய திட்டம் தான் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம். பொதுமக்கள் அந்தந்த தாலுகாக்களுக்குச் சென்று குறைகளை கூறி அதற்கான பதில்களை பெற காத்திருப்பதற்கு பதிலாக அவர்களிடம் மனுக்களை பெற்று அதற்கான பதிலை அவர்களது வீட்டிற்க்கே  தெரிவிக்கின்ற திட்டமாக உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் அமைந்துள்ளது. கிராம மக்களை தேடி வருகிற அரசு கிராம மக்களின் கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றித் தருகிற அரசு என்று எண்ணி நீங்கள் வெளியே செல்கின்ற நிலைதான் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி"‌ என்று பேசினார்.

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் ஆய்வு

அண்மையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் சென்னையில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தினர். அதில், இதுவரை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டு தெரிந்து கொண்ட அவர்கள், இனி மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர். மேலும், பொதுமக்களிடமிருந்து வரும் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன என்பதையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டனர். இதன்பின்னர், துறை ரீதியாக எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினர். 

விரைவில் மகளிர் உரிமைத் தொகை

குறிப்பாக, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு இதுவரை பெறப்பட்ட மனுக்கள், அவற்றின் நிலை குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து  பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விரைவில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட இருப்பதாக கூறினார்.

