  • பட்டிமன்ற ராஜா சாதி பற்றி கேட்டாரா இல்லையா? இருதரப்பும் சொல்வது இதுதான்!

பட்டிமன்ற ராஜா சாதி பற்றி கேட்டாரா இல்லையா? இருதரப்பும் சொல்வது இதுதான்!

Pattimandram Raja Cast Controversy : பட்டிமன்றம் மூலம் புகழ்பெற்ற ராஜா, தற்போது சாதியை ஒருவரிடம் கேட்டதாக சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 11, 2026, 04:44 PM IST
  • சாதி பற்றி கேட்ட பட்டிமன்ற ராஜா?
  • சர்ச்சைக்கு விளக்கம்..
  • இரு தரப்பும் சொல்வது என்ன?

பட்டிமன்ற ராஜா சாதி பற்றி கேட்டாரா இல்லையா? இருதரப்பும் சொல்வது இதுதான்!

Pattimandram Raja Cast Controversy : தமிழ் நாட்டில், பட்டிமன்றங்களில் பேசி பிரபலமானவர் ராஜா. இவர், தனக்கு சமைத்து கொடுத்த ஒருவரிடம் சாதியை கேட்டதாக சர்ச்சை எழுந்தது. இதற்கு விளக்கம் கொடுத்த அவரே வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

சாதி கேட்டதாக சர்ச்சை!

பேஸ்புக் தளத்தில் கார்த்திகேயன் ஃபஸ்தூரா என்கிற வழக்கறிஞர், சமீபத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், அமெரிக்காவில் இருக்கும் ஒரு தமிழ் சங்கம், ராஜாவையும், பாரதி பாஸ்கரையும் அங்கு பேச அழைத்ததாகவும், அங்கு தனது தங்கை உள்ளிட்ட இரண்டு பெண்கள் அவர்களுக்கு சமைத்து கொடுத்ததாகவும் கூறினார். 

ராஜா, சமைத்து கொடுத்தவர்களிடம் சொந்த ஊர் என்ன என்று கேட்டதாகவும், இந்த ஊர்தான் என்று தெரிந்த பின்பு, ”நீங்க இந்த ஆளுங்களா, இந்த ஆளுங்களா..” என்று கேட்டதாக தனது தங்கை தன்னிடம் கூறியதாக அப்பதிவில் தெரிவித்திருந்தார். இந்த பதிவு, சமீப சில நாட்களாக வைரலாகி இருந்தது. இதையடுத்து, இப்படி அமெரிக்கா வரை சென்றும், ஏன் சாதிய பெருமைகளை பேசுகிறீர்கள் என்றும், “என்னைப்போன்ற ஆள் கையில் நீங்கள் கிடைத்திருந்தால் நடப்பதே வேறு” என்றும் பதிவிட்டிருந்தார்.

இதையடுத்து, ஊடகவியாளர், சமூக ஆர்வலர் ஆதவன் தீட்சன்யா இது குறித்து ராஜாவிடம் கேட்டபோது அவர் இதனை மறுத்ததாகவும், ஆனால் குற்றம் சட்டிய கார்த்திகேயன் அது உண்மைதான் என்று கூறியதோடு, அது குறித்த முழு தகவல்களை பகிர்கிறேன் என்று சொன்னதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, ராஜாவும் விளக்கமிளத்து வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதாகவும் அப்போது நடந்தது குறித்து விளக்கமளிக்க விரும்புவதாகவும் கூறியிருந்தார். அந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது, பல தமிழ் சொந்தங்கள் அவரவர் வீட்டிலிருந்து சமையல் செய்து கொண்டு வந்து கொடுத்ததாகவும், அப்போது அதில் ஒருவர் காரைக்குடி என்று சொன்னதாகவும் கூரியிருந்தார். அப்போது, தான் ‘செட்டிநாடா’ என்று கேட்டதாகவும், அதனை நான் செட்டியாரா என்று கேட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகள் வைரலாவதாகவும் பேசியிருந்தார். மேலும், தனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பவர்களிடம் தான் ஏன் இப்படி கேட்க வேண்டும் என்றும், தன் பிள்ளைகள் போல் இருப்பவர்களிடம் எப்படி சாதி கேட்பேன் என்றும் கேட்டிருந்தார்.

குற்றம் சாட்டியவரின் பதிவு..

பட்டிமன்ற ராஜாவை சாதி கேட்டதாக குற்றம் சாட்டியிருந்த நபர், தற்போது ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். ராஜா குறித்து போட்ட முந்தைய பதிவை டெலிட் செய்திருக்கும் அவர், இந்த பதிவில் தான் இதன் பிறகு இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேச விரும்பவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.

பதிவு “எனது தங்கையின் நலம் பொருட்டு இந்த பிரச்சினையை நான் கடந்து செல்லவே விரும்புகின்றேன். ஆனால் இதனை அவதூறு என்று சொன்னால் நிச்சயம் ஏற்கமாட்டேன். அவரை அவதூறு செய்வதற்கான அவசியம் எனக்கு இல்லை. ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளரை பார்க்கப் போகிறோம் என்ற ஆர்வத்தில் சமைத்துக் கொண்டு போன என் தங்கைக்கும் கிடையாது. 
மேலும் நேற்று இரவு ராஜா, எனது தங்கையின் கணவரை தொடர்பு கொண்டு சமரசம் பேசுவதற்கு வெகு நேரம் முயற்சித்தார். பின்னர் இதனை முடிவுக்கு கொண்டு வர அவர் அங்குள்ள கட்ஸ் அமைப்புடன் மற்றும் ராஜாவுடன் கான்ஃபரன்ஸ் கால் போட்டு பேசினார்கள். அதில் ராஜா நான் செட்டியாரா என்று கேட்கவில்லை செட்டிநாடு என்றுதான் சொன்னேன் என்ற மழுப்பலை தான் முன்வைத்தார்.
இல்ல சார் அதற்கு அடுத்து நீங்கள் யார் என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள். எனது மனைவிக்கு உங்கள் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்கள் மீது அவருக்கு அளவு கடந்த மரியாதை இருந்தது அதனால் தான் விரும்பி சமைத்து எடுத்துக் கொண்டு வந்தார். அவரை நீங்கள் இவ்வாறு கேட்டது உண்மை. அதனால் நிலை குலைந்து போய் அதிர்ச்சி அடைந்ததும் உண்மை. அந்த வருத்தத்தை எங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் என்று எனது தங்கையின கணவர் அழுத்தம் திருத்தமாக கூறினார்.

அதன் பின் ராஜா அவ்வாறு பேசியதற்காக வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டார். இப்படி ஒரு தன்னிலை விளக்கம் வீடியோ பதிவை போட போகிறேன் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். தாராளமாக செய்யுங்கள் என்று எனது தங்கையின் கணவர் பெருந்தன்மையாக கூறியிருக்கிறார். இது தெரியாமல் அரைகுறை புரிதலுடன் சிலர் இதனை அவதூறு என்று எழுதுவது அபத்தம். அபத்தம் தொடரக்கூடாது இதனை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றே எழுதுகின்றேன்.

அதனாலயே இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வர நான் மேலும் இதைப்பற்றி விரிவாக எழுத விரும்பாமல் சுருக்கமாக எழுதி இன்று காலை பதிவிட்டிருந்தேன். எனது தங்கை துணிச்சலற்றவர். அதுதான் இங்கு பிரச்சனை. மற்றபடி இது திட்டமிட்ட அவதூறு என்ற சிலர் எழுதுவது தான் அவதூறு. அவர் மீது அவதூறு சொல்லி எனக்கு என்ன ஆகப் போகின்றது ? எந்த காலத்திலும் லைக் வாங்கவும் நான் எழுதியதில்லை. நான் முகநூலில் எழுதுவது எழுத்தின் மேல் உள்ள ஒரு பிடிப்பு தான். இதற்கு மேல் இதனை தொடர வேண்டாம் என்று அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதுவே இது குறித்தான எனது கடைசி பதிவாக இருக்க வேண்டும் என்றும் விரும்புகின்றேன்." என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்திய சரிக்குமார் நடிக்கும் மை லார்ட் படக்குழு!

மேலும் படிக்க | 2ஆம் திருமணம்..சீதாவை பிரிந்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி! மனம் திறந்த பார்த்திபன்..

