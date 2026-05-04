தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Pattukkottai Election Result 2026: பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பட்டுக்கோட்டை, தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபத்து ஆறாவது (176) தொகுதியாகும். இது தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. இந்தத் தொகுதி வளம் மிகுந்த விவசாயப் பகுதியாகவும், தேங்காய் உற்பத்தியில் பெயர் பெற்ற தொகுதியாகவும் உள்ளது.
பட்டுக்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பட்டுக்கோட்டை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பட்டுக்கோட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): அண்ணாதுரை
அஇஅதிமுக (AIADMK): சி.வி.சேகர்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கண்ணன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி.மதன்
பட்டுக்கோட்டை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,42,420
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,16,032
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,26,368
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20
பட்டுக்கோட்டை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 75.42% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பட்டுக்கோட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அண்ணாதுரை (திமுக) - 79,065 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ரங்கராஜன் (TMC) - 53,769 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: பாலகிருஷ்ணன் (சுயேட்சை) - 23,771
நான்காம் இடம்: அ.கீர்த்திகா (நாம் தமிழர் கட்சி) - 10,730 வாக்குகள்
பட்டுக்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் 72.51% வாக்குகள் பதிவாகின.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
திருவையாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
தஞ்சாவூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஒரத்தநாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பேராவூரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பாபநாசம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருவிடைமருதூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
