தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: பென்னாகரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பென்னாகரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 58வது தொகுதியாகும். தருமபுரி மாவட்டத்தின் மலைகளும் நதிகளும் சூழ்ந்த ஒரு தனித்துவமான தொகுதி பென்னாகரம் (pennagaram). பென்னாகரம் தொகுதி என்றாலே உலகப்புகழ் பெற்ற ஒகேனக்கல் அருவி தான் முதலில் நினைவுக்கு வரும். அரசியல் ரீதியாக பென்னாகரம் தொகுதி எப்போதும் அதிக கவனிப்பைப் பெறும் ஒரு இடமாகும். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் (PMK) மிக வலுவான கோட்டையாக இது கருதப்படுகிறது.
பென்னாகரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பென்னாகரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பென்னாகரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
தமிழ் குமரன் காங்கிரஸ் : ஜிகேஎம்
பாமக (PMK) : பாடி வெ.செல்வம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பழனியம்மாள்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி.கஜேந்திரன்
பென்னாகரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 248614
ஆண் வாக்காளர்கள்: 127802
பெண் வாக்காளர்கள்: 120803
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 9
பென்னாகரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.71% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பென்னாகரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஜிகே மணி (பாமக) - 106,123 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: பி.என்.பி.இன்பசேகரன் (திமுக) - 84,937 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: இரா. தமிழழகன் - 8,945 வாக்குகள்
தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: உதயகுமார் - 2,921 வாக்குகள்
பென்னாகரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பென்னாகரம் தொகுதியில் 85.98% வாக்குகள் பதிவாகின.
தர்மபுரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
