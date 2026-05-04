தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

pennagaram Election Result 2026: பென்னாகரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 07:36 AM IST

பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: பென்னாகரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பென்னாகரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 58வது தொகுதியாகும். தருமபுரி மாவட்டத்தின் மலைகளும் நதிகளும் சூழ்ந்த ஒரு தனித்துவமான தொகுதி பென்னாகரம் (pennagaram). பென்னாகரம் தொகுதி என்றாலே உலகப்புகழ் பெற்ற ஒகேனக்கல் அருவி தான் முதலில் நினைவுக்கு வரும். அரசியல் ரீதியாக பென்னாகரம் தொகுதி எப்போதும் அதிக கவனிப்பைப் பெறும் ஒரு இடமாகும். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் (PMK) மிக வலுவான கோட்டையாக இது கருதப்படுகிறது.

பென்னாகரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பென்னாகரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

பென்னாகரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

தமிழ் குமரன் காங்கிரஸ் : ஜிகேஎம்

பாமக (PMK) : பாடி வெ.செல்வம்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பழனியம்மாள்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி.கஜேந்திரன்

பென்னாகரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 248614
ஆண் வாக்காளர்கள்: 127802
பெண் வாக்காளர்கள்: 120803
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 9

பென்னாகரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.71% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பென்னாகரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஜிகே மணி (பாமக) - 106,123 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: பி.என்.பி.இன்பசேகரன் (திமுக) - 84,937 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: இரா. தமிழழகன் - 8,945 வாக்குகள்

தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: உதயகுமார் - 2,921 வாக்குகள்

பென்னாகரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பென்னாகரம் தொகுதியில் 85.98% வாக்குகள் பதிவாகின.

தர்மபுரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தர்மபுரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அரூர் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்\

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

