கண்காணிப்பு கேமராக்கள், பறக்கும் படை, கட்டுப்பாட்டு அறை: தேர்தலுக்கு தயாராகும் பெரம்பலூர் மாவட்டம்

பெரம்பலூர் மாவட்ட தேர்தல் செய்திகள்: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில், 234 தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவுக்கான ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகள் தொடங்கிவிட்டன. தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால், பெரம்பலூர் மாவட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக முக்கியத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் எத்தனை சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன?, எத்தனை வாக்குசாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன?, போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
தேர்தல் 2026: பெரம்பலூர் மாவட்ட புள்ளி விவரம்
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் விதிமுறைகள் மற்றும் முன்னேற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து, பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ந.மிருணாளினி நேற்று செய்தியாளர்களிடம் முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்துகொண்டார். பெரம்பலூர் மாவட்டம் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் பற்றி அவர் கூறிய 10 முக்கிய அம்சங்கள்.
1. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பெரம்பலூர் (தனி) (147) மற்றும் குன்னம் (148) ஆகிய 2 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த 2 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 732 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உள்ளன.
2. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் தொடர்பான பணிகளுக்காக மொத்தம் 5,279 அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 720 காவல்துறையினரும் 125 தேர்தல் நுண் பார்வையாளர்களும் அடங்குவர்.
3. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில், பெரம்பலூர் (தனி) மற்றும் குன்னம் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் உள்ள 732 வாக்குச்சாவடிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட உள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
4. இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதே போல், இரு தொகுதிகளிலும், நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்கள் (Static Surveillance Teams) நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.
5. தேர்தலை அடுத்து 24 மணி நேரமும் செயல்படும் தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை ஒன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
6. பொது மக்களும் அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் தொடர்பான புகார்களை அளிக்க 1800 599 4402 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை பயன்படுத்தலாம்.
7. வாக்காளர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து அவர்களை ஒரு கட்சி பக்கம் கவரும் முயற்சிகள், தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல்கள், புகைப்படங்கள், காணொளிகள் அல்லது வோடியோ கிளிப்புகள் மூலம் வாக்காளர்களை மிரட்டும் செயல்கள் ஆகியவை பற்றிய புகார்களை அலைபேசி மூலமாக பதிவு செய்ய உதவும் வகையில், 'CVigil' என்ற செயலியை தேர்தல் ஆணையம் உருவாக்கியுள்ளது.
8. தேர்தல் நேரத்தில் எடுத்துச் செல்லப்படும் ரூ.50,000 -க்கும் அதிகமான ரொக்கம் அல்லது ரூ.10,000 -க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள பொருட்கள் ஆகியவை வாகனச் சோதனையின்போது அதிகாரிகளிடம் அவற்றுக்கான உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் அவை பறிமுதல் செய்யப்படும்.
9. இந்த சிக்கல்களை தவிர்க்க, பொதுமக்கள், வணிகர்கள், விவசாயிகள், தொழில் துறையினர் என அனைவரும் தேவையான அளவு பணத்தை மட்டும் எடுத்துச்செல்லவும், தேவைப்படும் அசல் ஆவணங்களை எப்போதும் தங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுமாறும் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
10. அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த, 'Suvidha' செயலி மூலம் அனுமதி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
பெரம்பலூரில் 4.10 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல்
தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில், பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் கூட்டுறவுத் துறை சாா் பதிவாளா் ரமேஷ் தலைமையிலான நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, சேலத்திலிருந்து சுவாமிமலை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்த காரில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி, 1.10 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
