தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பெரம்பலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Perambalur Election Result 2026: பெரம்பலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பெரம்பலூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று நாற்பத்தி ஏழாவது (147) தொகுதியாகும். இது பெரம்பலூர் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புகள் மக்காச்சோளம், பருத்தி, சிறுதானியங்கள் சாகுபடி ஆகியவற்றை சார்ந்திருக்கிறது.
பெரம்பலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும். பெரம்பலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்.
பெரம்பலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK) : எஸ்.டி ஜெயலட்சுமி
அஇஅதிமுக (AIADMK): தமிழ்ச்செல்வன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சுகன்யா.ஜெ
தவெக (TVK): கே.சிவக்குமார்
பெரம்பலூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,90,666
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,40937
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,49,700
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29
பெரம்பலூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.92% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பெரம்பலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எம்.பிரபாகரன் (திமுக) - 122,09 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: இரா.தமிழ்ச்செல்வன் (அஇஅதிமுக) - 91,056 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: மு.மகேஸ்வரி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 18,673 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ராஜேந்திரன் (தேமுதிக) - 2,932 வாக்குகள்
பெரம்பலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பெரம்பலூர் தொகுதியில் 79.43% வாக்குகள் பதிவாகின.
பெரம்பலூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
பெரம்பலூர் (தனி)
குன்னம்
