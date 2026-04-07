  • பெரம்பூரில் குழப்பம்.. ஜோசப் விஜய் பெயரில் இத்தனை பேர் போட்டியா?

பெரம்பூரில் குழப்பம்.. ஜோசப் விஜய் பெயரில் இத்தனை பேர் போட்டியா?

Perambur TVK Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இந்த நிலையில், இந்த இரு தொகுதிகளிலும் விஜய் என்ற பெயரில் பலரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 7, 2026, 11:00 AM IST
  • தவெக விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்
  • பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் பெயரில் 4 பேர் வேட்பும்னு தாக்கல் செய்துள்ளனர்
  • பெரம்பூர் தொகுதியில் மொத்தமாக 66 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது

பெரம்பூரில் குழப்பம்.. ஜோசப் விஜய் பெயரில் இத்தனை பேர் போட்டியா?

Tamil Nadu Assembly Election: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திமுக 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்தும் அதிமுக, பாஜக, அமமுக, பாமக, தாமாகா போன்ற கட்சிகளை சேர்ந்து என்டிஏ கூட்டணி என்று தேர்தலை எதிர்கொள்கின்றனர். நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கம்போல் தனித்தே போட்டியிடுகிறது. விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்கின்றனர். இந்த சூழலில், இம்முறை தேர்தல் களம் 4 முனை போட்டியாக மாறி இருக்கிறது. 

ஆட்சியை தீர்மானிக்கும் விஜய் 

குறிப்பாக விஜய் தனது முதல் தேர்தலை சந்திக்க இருப்பதால், இந்தியாவே இத்தேர்தலை உற்று பார்க்கிறது. அவர் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சொல்லப்போனால், அடுத்து தமிழகத்தை திமுக, அதிமுக இவை இரண்டில் எந்த கட்சி ஆளப்போகிறது என்பதை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இருக்கப்போகிறது என கூறப்படுகிறது. 

தவெக வெற்றி கணிப்பு 

இதுவரை வெளியான கருத்துக்கணிப்பில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 8 முதல் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் அக்கட்சி 20 சதவீதம் வரை வாக்குகளை பெறும் என பல நிறுவனங்கள் கணித்துள்ளன. ஒருவேளை இது நடந்தால், திமுக, அதிமுகவிற்கு பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு கட்சி இதுவரை செய்யாத ஒரு சாதனையை தமிழக வெற்றிக் கழகம் செய்யும் என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும், கருத்துக்கணிப்பில், திமுக கூட்டணி 181 முதல் 189 தொகுதிகள் வரை வென்று 40.1 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அதிமுக (NDA கூட்டணி) 38 முதல் 42 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் என்றும் 29 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வெற்றிக்கான விஜய்யின் திட்டம் 

அதேசமயம், அக்கட்சி 8 முதல் 10 தொகுதிகளில் வெல்வது 20 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டாலும், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அவர் போட்டியிடும் தொகுதியில் வெல்வாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரது மத்தியிலும் உள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இரண்டில் எப்படியாவது ஒன்றிலாவது வென்றுவிட வேண்டும் என்ற நோக்கில் இத்தகையை முடிவை எடுத்து அவர் போட்டியிடுகிறார். அதேசமயம் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தனது முதல் தேர்தலை சந்தித்தார். அவர் கோவை தெற்கில் மட்டும் போட்டியிட்ட நிலையில், 1700 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவி எம்எல்ஏவாக தவறினார். ஒருவேளை அன்று அவர் வென்றிருந்தால், திமுக எதிர்ப்பை தொடர்ந்து மேற்கொண்டிருப்பார். இந்த சூழலில்தான், விஜய் எப்படியாவது வென்றாக வேண்டும் என்பது குறியாக உள்ளார். 

விஜய் பெயரில் 4 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் 

இந்த நிலையில், விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் என்ற பெயரிலேயே இரண்டு, மூன்று பேர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். அதேபோல் ஜோசப் என்ற பெயரிலும் சிலர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, பெரம்பூர் தொகுதியில் கடந்த மார்ச் 30 ஆம் தேதி விஜய் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அவர் சி. ஜோசப் விஜய் என்ற பெயரில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த நிலையில், கே. விஜய் என்று ஒருவர் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மக்கள் கழகம் சார்பாகவும்  ஜி. விஜய் என்று ஒருவர் சுயட்சை வேட்பாளராக வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். அதேபோல் எம். ஜோசப் மற்றும் எஸ். ஜோசப் என்ற பெயரிலும் இரண்டு பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

சென்னையில் அதிக வேட்பாளர்கள் தாக்கல் செய்த தொகுதி 

அதேபோல் சென்னையிலேயே அதிக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தொகுதியாக பெரம்பூர் உள்ளது. மொத்தமாக 66 பேர் வேட்புமனு தக்கல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிடும் தொகுதியில் 56 வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 628 வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.  மேலும், தமிழகம் முழுவதும் 7400க்கும் மேற்பட்ட வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பெரம்பூர் கள நிலவரம் என்ன? 

பெரம்பூர் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,45,072 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 1,50,696, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 92 பேர் என மொத்தமாக 2,95,860பேர் உள்ளனர். இதுவரை பெரம்பூர் தொகுதி திமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வந்துள்ளது. இந்த நிலையில், அத்தொகுதியில் தவெக சார்பில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். அவர் வெற்றி பெற்று அத்தொகுதியை தன்வசம் ஆக்குவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மேலும், திமுக சார்பில் ஆர்.டி. சேகர், பாமக சார்பாக எம். திலகபமா, நாதக சார்பாக வெற்றி தமிழன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். 

