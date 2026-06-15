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இந்த காலத்திலும் நரபலியா? 6 வயது சிறுவன் மர்ம மரணம் - நடந்தது என்ன?

Vellore 6 years old child Mysterious Death: பேரணாம்பட்டில், பாட்டி வீட்டில் வசித்து வந்த 6 வயது சிறுவன் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Written ByMathan
Published: Jun 15, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:05 PM IST
இந்த காலத்திலும் நரபலியா? 6 வயது சிறுவன் மர்ம மரணம் - நடந்தது என்ன?
Image Credit: Vellore Mysterious Death

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Mathan

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