/ இந்த காலத்திலும் நரபலியா? 6 வயது சிறுவன் மர்ம மரணம் - நடந்தது என்ன?

Vellore 6 years old child Mysterious Death: வேலூர் அருகே, ராஜேஷ்- ஆஷா தம்பதியினர் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில் அவரது மகன் பாட்டி வீட்டில் வளர்ந்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் அந்த சிறுவன் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக தெரிவித்த நிலையில், இந்த மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி உறவினர்கள் புகார் அளித்த நிலையில், அவர்கள் மாந்திரீகத்திற்க்காக தனது பேரனை நரபலி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு அடுத்த மேல்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த ராஜேஷ் - ஆஷா தம்பதியினர் திருமணமாகி கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில், இரண்டு மாதமாக இருவரும் சேர்ந்து சேர்ந்து திருப்பூரில் வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களின் 6 வயது மகன் முகிலன் கடந்த 5 ஆண்டாக பேர்ணாம்பட்டு டி.டி.மோட்டூரில் உள்ள ஆஷாவின் தாய் விஜயா வீட்டில் வசித்து வந்த நிலையில், கடந்த 40 நாட்களாக மேல்பட்டி ஆச்சாரியா தெருவில் உள்ள ராஜேஷின் தாய் விஜயா வீட்டில் இருந்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் தான் அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவரது பாட்டி தெரிவித்துள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து இன்று முகிலன் இறந்துவிட்டதாகக் கூறி அவரது சடலத்தை அனைவரின் பார்வைக்காக வீட்டில் வைத்திருந்தனர். இதனை பார்த்த அக்கம்பக்கத்தினர் நேற்று நன்றாக இருந்த சிறுவன் இன்று எப்படி உயிரிழந்தான் என அவரது பாட்டியிடம் கேட்கவே அவர்களிடம் இருந்து சரியான பதில் வரவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தேகமடைந்த அவர்கள் உடனடியாக மேல்பட்டி போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். தகவலின் பேரில் அவர்களது வீட்டிற்கு விரைந்த போலீஸார் சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
உயிரிழந்த சிறுவன் விஜயாவின் வீட்டில் இருந்ததே சிறுவன் உயிரிழந்த செய்திக்கு பின்தான் வெளியில் தெரியவந்துள்ளது என்றும், சிறுவனின் பாட்டி விஜயா மற்றும் இவரது மகள் ரேவதி மாத்திரீகம் போன்ற செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாகவும், வீடு முழுவதும் மாத்திரீகம் தொடர்பான பொருட்கள், தெருவில் உள்ள பொது கிணற்றில் மாத்திரீக பொருட்களை வீசுவது போன்ற தொடர் செயலில் ஈடுபட்டதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் அமாவாசையான நேற்று குழந்தையை பலி கொடுத்திருக்கலாம் என்றும், இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்துடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து பேசிய சிறுவன் முகிலனின் தாய் வழி பாட்டியான விஜயா, தனது பேரன் முகிலனை கடந்த 5 வருடங்களாக நாங்கள் தான் வளர்த்து வந்தோம். அதன்பிறகு ராஜேஷின் தாய் விஜயாவின் வீட்டில் கடந்த 40 நாட்களாக இருந்ததாகவும், முகிலன் அங்கு இருந்த நேரத்தில் நாங்கள் அவனுடன் பேச அங்கிருப்பவர்களை தொடர்பு கொண்டாலும் அவர்கள் சரியான முறையில் பதிலளிக்கவில்லை எனவும் தெரிவித்தனர்.
அது மட்டுமின்றி சிறுவன் இறந்ததே எங்களுக்கு நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு தான் தெரியும் என்றும், அதுமட்டுமின்றி அங்கு சென்று பார்த்தபோது குழந்தையின் உடலில் பல்வேறு காயங்கள் இருந்ததாகவும், முகம் சிதைந்த நிலையில் இருந்ததாகவும், இது குறித்து அவர்களிடம் கேட்டதில் சுவர் மீது ஏறும்போது தவறி கீழே விழுந்து அடிப்பட்டதாகவும் தெரிவித்ததாக கூறினர். இதனால் எங்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டு உடனடியாக நாங்கள் இது குறித்து போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தோம். பிறகு பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் அடித்துக் கொன்றாக தான் தகவல்கள் வந்துள்ளது.
முகிலனின் தந்தை வழி பாட்டி மீது 100 சதவீதம் குற்றம் உள்ளது என்றும் உடனடியாக அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். மேலும் நேற்று அமாவாசை என்பதால் சிறுவனை நரபலி கொடுத்திருக்கலாம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான விஜயாவிடமும், மகள் ரேவதி என்பரிடம் மேல்பட்டி போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.