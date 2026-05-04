தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பேராவூரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Peravurani Election Result 2026: பேராவூரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பேராவூரணி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபத்து ஏழாவது (177) தொகுதியாகும். இது தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. தென்னை விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடித் தொழில் போன்றவை இந்த தொகுதியில் பிரதானமான தொழில்களாக உள்ளன. இந்த தொகுதி 1967 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது.
பேராவூரணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பேராவூரணி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பேராவூரணி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): அசோக் குமார்
அஇஅதிமுக (AIADMK): கோவி.இளங்கோ
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): புவனா மணியரசன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சந்திரகாண்டீபன்
பேராவூரணி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,13,946
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,04,786
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,09,145
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 15
பேராவூரணி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 81.89% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பேராவூரணி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அசோக்குமார் (திமுக) - 89,130 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: திருஞானசம்பந்தம் (அஇஅதிமுக) - 65,627 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சு.திலீபன் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 12,154 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: முத்து சிவகுமார் (தேமுதிக) - 1,623 வாக்குகள்
பேராவூரணி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பேராவூரணி தொகுதியில் 77.62% வாக்குகள் பதிவாகின.
