ஒரே ஒரு ஓட்டில் தோல்வி... பெரியகருப்பன் வழக்கில்... தேர்தல் ஆணையம் பளிச் பதில்

Periyakaruppan Case: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் ஒரே ஒரு வாக்கில் தோல்வியடைந்த முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தொடர்ந்து வழக்கில் தேர்தல் ஆணையம் அறிக்கையை சமர்பித்துள்ளது. அதில் முக்கிய வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 11, 2026, 06:43 PM IST
பெரியகருப்பன் தேர்தல் தோல்வி வழக்கு: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டப்பேரவை தொகுதியில், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீனிவாச சேதுபதியிடம் தோல்வியடைந்தார்.

15 அமைச்சர்கள் தோல்வி

ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்திலான தோல்வி என்பது தமிழ்நாட்டை வியந்து பார்க்க வைத்தது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்பட கடந்த கால ஆட்சியில் முக்கிய அமைச்சர்களாக வலம் வந்த துரைமுருகன், பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மா. சுப்பிரமணியன், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, டிஆர்பி ராஜா, எஸ்.எம். நாசர், முத்துசாமி, தா.மோ. அன்பரசன், மதிவேந்தன், ஆர்.ராஜேந்திரன், காந்தி, சாமிநாதன், கீதா ஜீவன், பி. மூர்த்தி, பெரியகருப்பன் என 15 அமைச்சர்கள் தோல்வியடைந்தனர். சபாநாயகர் அப்பாவுவும் தோல்வியடைந்தார்.

வழக்கு தொடரப்பட்டது...

இதில், பெரியகருப்பனின் தோல்வி பலரின் புருவத்தையும் உயர்த்தியது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிய அடுத்த நாளே, திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பெரியகருப்பனின் தோல்வியை எதிர்த்து வழக்கு தொடரப்படும் என்றார்.

பெரியகருப்பனின் வாதம் 

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கு பதிவான தபால் வாக்கு, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டதால், அந்த வாக்கை மீட்டு மறு எண்ணிக்கை நடத்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட கோரி சிவகங்கை - திருப்பத்தூர் திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பன் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது, தபால் வாக்குச்சீட்டு தொகுதி மாறி அனுப்பினால் என்ன நடைமுறை பின்பற்றப்படும் என்பது தெரியாத நிலை உள்ளதாகவும் பெரியகருப்பன் சார்பில் வாதிடப்பட்டது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிக்கை

இந்த வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

தேர்தல் முடிவுக்கு எதிராக தேர்தல் வழக்கு தான் தாக்கல் செய்ய முடியும். அதற்கு பதில், ரிட் வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது. இதனால், இந்த வழக்கு விசாரணைக்கே உகந்ததல்ல. இதையே மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டமும், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் உறுதி செய்துள்ளன என தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேறு தொகுதிக்கு தபால் வாக்கை அனுப்ப முடியாது

மேலும், தபால் வாக்கு, தொகுதி மாறி அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்ற புகாருக்கு எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை என்றும் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, ஒரு தொகுதியில் எண்ணப்பட்ட தபால் வாக்கை, வேறு தொகுதிக்கு அனுப்ப முடியாது என்றும் தேர்தல் ஆணைய அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. 

தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின், வேறு தொகுதிக்கு அனுப்பப்பட்ட தபால் வாக்கை பெற்று, மறு எண்ணிக்கை நடத்தக் கோரும் மனுக்கள் மீது முடிவெடுக்க தேர்தல் அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் அதில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்...

வழக்கமாக, தபால் வாக்குகள், தொகுதி எண், பெயருடன் தான் அனுப்பப்படுகின்றன. அதனால் தபால் வாக்கு வேறு தொகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கு எந்த அடிப்படையும் இல்லை என்பதால், வழக்கை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என, தேர்தல் ஆணையம் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

பொறுப்பேற்ற திருப்பத்தூர் எம்எல்ஏ

இருதரப்பு வாதத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு, தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் சென்னை உயர் நீதிமன்ற விடுமுறைக்கால அமர்வு ஒத்திவைத்தது. மேலும், பெரியகருப்பன் தனது மனுவில், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் வென்ற தவெக எம்எல்ஏ சீனிவாச சேதுபதி சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க தடை கோரியிருந்தார். ஆனால், இன்று நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் சீனிவாச சேதுபதி எம்எல்ஏ ஆக பதவியேற்றார்.

அப்பாவு - இன்பதுரை வழக்கு

2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அதிமுக சார்பில் இன்பதுரை மற்றும் திமுக சார்பில் அப்பாவு ஆகியோர் போட்டியிட்டனர், இன்பதுரை அப்பாவுவை விட 49 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று வெற்றியடைந்ததாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

அப்போது, தபால் வாக்குகள் முறையாக எண்ணப்படவில்லை என்றும் 19வது, 20வது, 21வது சுற்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டதில் முறைகேடு நடந்ததாகவும் அப்பாவு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருந்தபோது, 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், இன்பதுரையை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார், அப்பாவு. அந்த வழக்கில் அப்பாவுக்கு உறுதியான முடிவு கிடைக்கவில்லை. அப்பாவு 2022ஆம் ஆண்டில் அந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

