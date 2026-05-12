தவெக எம்எல்ஏவுக்கு தடை... விஜய்க்கு பலம் குறைகிறது... ஒரே ஒரு ஓட்டில் ஜெயித்தவர் அப்செட்!

Periyakaruppan Election Case: தமிழக சட்டமன்றத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு நாளை (மே 13)பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது. இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க திருப்பத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ சீனிவாச சேதுபதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க திருப்பத்தூர் தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏவுக்குத் தடை#TNAssembly #TVKMLA #Banned #TrustVote #BreakingNews #ZeeTamilNews pic.twitter.com/x4HJBYYe3L
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) May 12, 2026
திருப்பத்தூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் பெற்ற வெற்றியை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.