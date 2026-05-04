தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

periyakulam Election Result 2026: தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பெரியகுளம் (periyakulam) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 06:30 AM IST
  • பெரியகுளம் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
  • பெரியகுளம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
  • பெரியகுளம் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை

பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பெரியகுளம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 199 தொகுதியாகும். பெரியகுளத்தின் முதன்மை தொழில் விவசாயம் ஆகும். இப்பகுதி மக்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக மா விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்கள் உள்ளன. வாழை, கரும்பு, தென்னை, நெல் மற்றும் பருத்தி போன்றவை முக்கிய பயிர்களாக சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. 

பெரியகுளம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பெரியகுளம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

பெரியகுளம்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

விசிக (VCK): சக்திவேல் (திமுக கூட்டணி)

அமமுக (AMMK):  கே. கதிர்காமு (அதிமுக கூட்டணி)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): விமலா

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி.சபரி

பெரியகுளம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,65,830

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,29,399

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,36,321

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 110

பெரியகுளம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 78.54% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பெரியகுளம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: கே.எஸ் சரவண குமார் (திமுக) - 92,251 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எம். முருகன்  அதிமுக - 70,930 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: கே. கதிர்காமு (அமமுக) - 16,424 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: விமலா - 11,794 வாக்குகள்

பெரியகுளம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் 69.83% வாக்குகள் பதிவாகின.

தேனி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

