தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தேனி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பெரியகுளம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 199 தொகுதியாகும். பெரியகுளத்தின் முதன்மை தொழில் விவசாயம் ஆகும். இப்பகுதி மக்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக மா விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்கள் உள்ளன. வாழை, கரும்பு, தென்னை, நெல் மற்றும் பருத்தி போன்றவை முக்கிய பயிர்களாக சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.
பெரியகுளம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பெரியகுளம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
பெரியகுளம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
விசிக (VCK): சக்திவேல் (திமுக கூட்டணி)
அமமுக (AMMK): கே. கதிர்காமு (அதிமுக கூட்டணி)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): விமலா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி.சபரி
பெரியகுளம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,65,830
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,29,399
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,36,321
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 110
பெரியகுளம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 78.54% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பெரியகுளம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே.எஸ் சரவண குமார் (திமுக) - 92,251 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம். முருகன் அதிமுக - 70,930 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: கே. கதிர்காமு (அமமுக) - 16,424 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: விமலா - 11,794 வாக்குகள்
பெரியகுளம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் 69.83% வாக்குகள் பதிவாகின.
தேனி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
