தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பெருந்துறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பெருந்துறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: பெருந்துறை சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண்: 103) தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு பொதுத் தொகுதியாகும். இது திருப்பூர் மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகச் செயல்படுகிறது. விவசாயம் மற்றும் தொழில் நிறைந்த இத்தொகுதி, தமிழக அரசியலில் மிக முக்கியமாகக் கருதப்படும் ஒரு தொகுதியாகும்.
பெருந்துறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
026 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பெருந்துறை சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக சார்பில் எஸ். ஜெயக்குமார், திமுக கூட்டணியில் தோப்பு வெங்கடாச்சலம் மற்றும் தவெக சார்பில் வி.பி. அருணாசலம் ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாகக் களம் கண்டனர்.
பெருந்துறை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
தோப்பு என். டி. வெங்கடாச்சலம் - திமுக (DMK)
அதிமுக - எஸ். ஜெயக்குமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): இங்கூர் சி. லோகநாதன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி. பி. அருணாசலம்
பெருந்துறை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,12,084
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,02,450
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,09,612
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 22
பெருந்துறை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 92.47% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பெருந்துறை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எஸ். ஜெயக்குமார் (அ.தி.மு.க)
இரண்டாம் இடம்: கே. கே. சி. பாலு (கொ.ம.தே.க - தி.மு.க கூட்டணி)
வாக்கு வித்தியாசம்: 14,507 வாக்குகள்
பெருந்துறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பெருந்துறை தொகுதியில் 83.31% வாக்குகள் பதிவாகின.
