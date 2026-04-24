ஒரு புறாவை பறக்கவிட்டது குத்தமா? விஜய் மீது பாய்ந்த PETA! என்ன பிரச்சனை?

PETA Condemns Vijay : தவெக தலைவர் விஜய், சமீபத்தில் தனது பிரச்சாரத்தின் போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி கொடியின் வண்ணம் பூசப்பட்ட புறாவை பறக்க விட்டது, PETAவின் கண்டனத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 24, 2026, 05:37 PM IST
அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
camera icon10
Tamilnadu
அதிக ஓட்டு விழுந்த... தமிழகத்தின் டாப் 10 தொகுதிகள் - ஷாக் கொடுக்கும் கொங்கு!
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பம்பர் அதிர்ஷ்டம், தலைவிதி மாறும்
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பம்பர் அதிர்ஷ்டம், தலைவிதி மாறும்
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
camera icon7
Ajith Kumar
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட் - 18,262 ரயில் சேவைகள்... கோடையில் மஜா பண்ணலாம்!
camera icon9
Indian Railways
பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட் - 18,262 ரயில் சேவைகள்... கோடையில் மஜா பண்ணலாம்!
PETA Condemns Vijay : நடிகராக மட்டும் இருந்த விஜய், இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழம் எனும் பெரிய அரசியல் கட்சியின் தலைவராக உருவெடுத்துள்ளார். கடந்த மூன்றாண்டுகளாக கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் அவர், சமீபத்தில் நடைப்பெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களமிறங்கியிருக்கிறார். திமுகவை நேரடி அரசியல் எதிரியாக அறிவித்திருக்கும் விஜய், இந்த முறை தேர்தல் வாக்கெடுப்பில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது, அவரை நோக்கி புது அம்பு ஒன்று பாய்ந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரம் இதோ.

சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: விஜய்யின் பரப்புரைகள்:

ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, சட்டமன்ற தேர்தல் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைப்பெற்று முடிந்தது. இதற்கான தேர்தல் பணிகளில் முழு நேரமாக ஈடுபட்டிருந்த விஜய், திருச்சி, சென்னை உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் தனது பரப்புரையை நிகழ்த்தினார். இவர், தனது தேர்தல் பரப்புரையில் மக்களை கவரும் வண்ணம் பல விஷயங்களை செய்திருந்தார். அப்படி ஒன்று, தவெக கொடியின் வண்ணமான மஞ்சள்-சிகப்பு வண்ணம் பூசிய புறாவை ஒரு பரப்புரையின் போது பறக்க விட்டது.

விஜய், தனது பரப்புரையில் வண்ணம் பூசிய புறாவை பறக்கவிட்ட வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து, PETA அமைப்பு, கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தனது பரப்புரைகளில் புறாக்களை பறக்கவிடுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் அதில் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

கடிதம்:

PETA இது குறித்த கடிதம் ஒன்றையும் வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் 2012 செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி கொடுத்திருக்கும் ஆணையை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறது. அதில் தேர்தல் ஆணையம் அரசியல் பிரச்சாரங்களில் விலங்குகளை பயன்படுத்துவதை தடை செய்வதோடு, இது போன்ற நடத்தை விதிகளின் கீழ் விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டங்களுக்கு இணங்குவதையும் கட்டாயமாக்குகிறது.

”விலங்குகளுக்கு அரசியல் சார்பு கிடையாது; அவற்றின் நல்வாழ்வு பெரும்பாலும் மனிதர்களின் இரக்கத்தையும் கருணையையும் சார்ந்திருக்கிறது. உயிருள்ள பறவைகளை காட்சிப் பொருட்களாக பயன்படுத்துவது, அவற்றுக்கு வண்ணம் தீட்டுவது, கையாள்வது மற்றும் இரைச்சல் மிகுந்த சூழல்களில் அவற்றை பறக்க விடுவது என்பது அவற்றை அச்சமடைய செய்யலாம். அவை இவற்றால் காயமடையலாம். வெளிச்சூழலால் அவை நோய்வாய் படலாம். அப்படியில்லையென்றால் இன்னும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்படலாம்” என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

புறாக்கள், அதிகமான உணர்திறன் கொண்டவையாக இருக்கிறது. புறாக்களுக்கு வண்ணமடிப்பது, அவற்றை அடைத்து வைப்பது மற்றும் கூட்டங்களுக்கு இடையே திடீரென பறக்க விடுவது போன்றவை அவற்றிற்கு மன அழுத்தம் தருமாம். அதே சமயத்தில், வெளியில் இருக்கும் நச்சுத்தன்மையால் அவற்றிற்கு நிறைய பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்றும் பீட்டா எச்சரித்துள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : விஜய் தற்போது எந்த அரசியல் கட்சியின் தலைவராக உள்ளார்?

பதில் : தமிழக வெற்றிக்கழகம் (TVK) கட்சியின் தலைவராக உள்ளார்.

கேள்வி : 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் பங்கு என்ன?

பதில் : அவர் முதல்வர் வேட்பாளராக களமிறங்கி தேர்தலில் போட்டியிட்டார்.

கேள்வி : விஜய் எந்த கட்சியை நேரடி எதிரியாக அறிவித்துள்ளார்?

பதில் : திமுகவை தனது முக்கிய அரசியல் எதிரியாக அறிவித்துள்ளார்.

கேள்வி : தேர்தல் பரப்புரையில் விஜய் செய்த சர்ச்சையான செயல் என்ன?

பதில் : வண்ணம் பூசிய புறாவை பறக்கவிட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

மேலும் படிக்க | மாயாஜாலக் கணக்குகளை உடைத்த மக்கள்.. விஜய் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

மேலும் படிக்க | திருவண்ணாமலை: உச்சகட்ட பாதுகாப்பில் 1268 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்

