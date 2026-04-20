தவெக வேட்பாளர் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு: நள்ளிரவில் நடந்த பயங்கரம்!

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே உள்ள அனக்காவூர் ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த இந்திரா நகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் உதயகுமார். இவர் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளராகவும், வந்தவாசி தனித் தொகுதியின் வேட்பாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். நேற்று நள்ளிரவில் இவரது வீட்டின் மீது மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நள்ளிரவு நேரத்தில் அனைவரும் உறங்கிக்கொண்டிருந்தபோது, உதயகுமாரின் வீட்டின் கதவு மீது பீர் பாட்டிலில் பெட்ரோல் நிரப்பி மர்ம நபர்கள் வீசிவிட்டுத் தப்பியோடியுள்ளனர். திடீரென கேட்டப்பட்ட பயங்கரச் சத்தம் மற்றும் வாசலில் எரிந்த நெருப்பைப் பார்த்து உதயகுமாரின் உறவினர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக வீட்டிற்குள் இருந்தவர்களைப் பாதுகாப்பாக வெளியே வரச் செய்துள்ளனர். அப்போது எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை அணைக்க முயன்ற உதயகுமாரின் சகோதரிக்கு கையில் லேசான தீக்காயம் ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவம் குறித்துத் தகவல் அறிந்த அனக்காவூர் காவல்துறையினர் உடனடியாக உதயகுமார் வீட்டிற்கு விரைந்தனர். தடயவியல் நிபுணர்களுடன் இணைந்து போலீசார் அங்கு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உடைந்த பாட்டில் துகள்கள் மற்றும் அங்கு சிதறிக் கிடந்த தடயங்களைச் சேகரித்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தாக்குதல் குறித்துப் பேசிய வேட்பாளர் உதயகுமார், இதன் பின்னணியில் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி இருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அவர் கூறுகையில்., "கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வந்தவாசி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தோம். அப்போது கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நகராட்சியில் எந்தவிதமான அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்படவில்லை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிப் பிரச்சாரம் செய்தோம். இதனால் ஆத்திரமடைந்த திமுகவினர் எங்களுடன் தகராறில் ஈடுபட்டனர். தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகளைத் தாக்கியதுடன், எங்களது பிரச்சார வாகனத்தையும் சேதப்படுத்தினர். இது தொடர்பாக ஏற்கனவே வந்தவாசி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது."
மேலும், தேர்தலில் தோல்வி அடைந்துவிடுவோம் என்ற பயத்தில் திமுகவினர் தன்னைத் தொடர்ந்து மிரட்டி வருவதாகவும், அதன் தொடர்ச்சியாகவே நள்ளிரவில் தனது வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசி கொலை முயற்சி செய்துள்ளதாகவும் உதயகுமார் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், ஒரு கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் மற்றும் வேட்பாளரின் வீட்டின் மீதே குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனிடையே இது போன்ற அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்க அந்தப் பகுதியில் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் குறித்து அனக்காவூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, பெட்ரோல் குண்டு வீசிய மர்ம நபர்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். சிசிடிவி காட்சிகள் ஏதேனும் பதிவாகியுள்ளதா என்பதையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இந்தத் தாக்குதல் சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. அரசியல் உள்நோக்கம் காரணமாக நடத்தப்பட்ட இந்தத் தாக்குதலுக்குத் தமிழக வெற்றி கழகத் தொண்டர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | இன்று விஜய்யின் கடைசி பிரச்சாரம்! எங்கு தெரியுமா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க | சாக்கடைக்குள் கல்லை வீசினால்.. - எடப்பாடி பழனிசாமியை சாடினார் செங்கோட்டையன்
