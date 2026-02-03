English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • முதுகலை ஆசிரியர் பணி கலந்தாய்வு - பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

முதுகலை ஆசிரியர் பணி கலந்தாய்வு - பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Teacher Counselling : முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான கலந்தாய்வை ஆன்லைனில் நடத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 3, 2026, 08:46 PM IST
  • தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பணி கலந்தாய்வு
  • முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வு பட்டியல்
  • பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய உத்தரவு

Trending Photos

விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்! பிப்ரவரி 15 முதல் வங்கி கணக்கிற்கு வரும் பணம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu government
விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்! பிப்ரவரி 15 முதல் வங்கி கணக்கிற்கு வரும் பணம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Samsung S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: என்ன வித்தியாசம், எது பெஸ்ட்?
camera icon6
Samsung S26 Ultra
Samsung S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: என்ன வித்தியாசம், எது பெஸ்ட்?
தை 19 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 19 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினியின் நண்பராக வரும் பிரபல நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Jailer 2
ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினியின் நண்பராக வரும் பிரபல நடிகர்! யார் தெரியுமா?
முதுகலை ஆசிரியர் பணி கலந்தாய்வு - பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Teacher Counselling : தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 2023-24, 2024-25 ஆண்டுக்கான முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்களுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பட்டியல் 22.01.2026 அன்று இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு EMIS இணைய தளம் வாயிலாக online மூலம் பணி நியமன கலந்தாய்வு நடத்தப்படவுள்ளது. அதற்குத் தேவையான ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொள்ள அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அரசு வழிகாட்டுதல்களை கொடுத்துள்ளது. அத்துடன், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண் உள்ளிட்ட விவரங்கள் மாவட்ட வாரியாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

பள்ளிக்கல்வித்துறை வழிகாட்டுதல்கள்

- தெரிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து பணி நாடுநர்களும் நேரடி நியமன கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளத் தக்க வகையில் பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்தில் இருந்து கலந்தாய்வு நாள் தெரிவிக்கப்பட்ட உடன் பணிநாடுநர்களுக்கு உடன் தகவல் அளிக்கத் தேவையான ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

- அந்தந்த மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட User name/Password-ஐ பயன்படுத்தி ஒரே நேரத்தில் அனைத்து பாடங்களுக்கும் EMIS இணைய தளம் மூலம் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட வேண்டும்.

- பாடவாரியான பணிநாடுநர்கள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு கணினி மற்றும் இணைய தள வசதி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அதே போல் ஏற்கெனவே பயிற்சி பெற்ற கணினி இயக்குபவர்களை நியமனம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

கணினி மற்றும் இணைய தள வசதி இல்லாத பட்சத்தில் அருகாமையில் வசதி உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் நடத்தலாம். அவ்வாறு முதன்மைக் கல்வி அலுவலகம் அல்லாது வேறு இடத்தில் நடைபெறும் பட்சத்தில் பணிநாடுநர்களுக்கு எந்த இடத்தில் கலந்தாய்வு, எந்த நேரத்தில் நடைபெறவுள்ளது என்பதை தெளிவாக தெரிவிக்க வேண்டும்.

- இதற்கு முன்பு ஆன்லைன் கலந்தாய்வு எந்த வகையில் நடத்தப்பட்டதோ அந்த நடைமுறையை கடைபிடித்து அதற்கு உரிய முன்னேற்பாட்டு நடவடிக்கையை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

- கலந்தாய்வு நடைபெறும் நாள் அன்று தெரிவு செய்யப்பட்ட பணிநாடுநர்களின் கல்வித்தகுதி சான்றுகளான SSLC, HSC, Bachelors degree, Bed, Masters degree சான்றிதழ்கள் முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்களால் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

- இதுதவிர Community certificate, PSTM certificate if applicable, Differently abled persons certificate if applicable ஆகிய சான்றிதழ்களையும் சரிபார்க்க வேண்டும்.

- பணி நாடுநர்கள் அவர்கள் விரும்பும் காலிப்பணியிடத்தினை தேர்வு செய்தவுடன், அதனை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். 

- எக்காரணம் கொண்டும் பணிநியமன ஆணை நாடுநர்களுக்கு கலந்தாய்வு அன்று வழங்கக் கூடாது. 

- பணி நியமன ஆணை சென்னையில் நடைபெற உள்ள விழாவில் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் வழங்கப்பட உள்ளது.

- தங்கள் மாவட்டத்தில் பணிநியமனம் பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பணிநியமன ஆணையினை ஐந்து நகல் எடுத்து Folder-ல் வைத்து வரிசையாக அடுக்கி பட்டியலுடன் பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (மேல்நிலைக்கல்வி) அறையில் ஒப்படைக்கும் வகையில் தனி நபர் மூலம் அனுப்புமாறு முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி! காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ்.. 5% அகவிலைப்படி உயர்வு

- கலந்தாய்வு நடைபெறுவது சார்ந்து அனைத்து ஆயத்த பணிகளையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்குமாறு அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Teacher CounsellingPG Teacher CounsellingTAMIL NADU SCHOOL EDUCATION DEPARTMENTPG teacher list 2026

Trending News