/பள்ளி மாணவர்களுக்கு ‘குட் நியூஸ்’... அனைத்து பள்ளிகளிலும் PT Period கட்டாயம்-தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு.!

PT Period Compulsory: பள்ளி மாணவர்களின் தனித்திறமையை வெளிக்கொணரும் வகையில் கொண்டுவரப்பட்ட உடற்கல்வி வகுப்பை முழுமையாக மாணவர்களின் விளையாட்டுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. மாறாக உடற்கல்வி வகுப்பை மற்ற வகுப்புக்காக பயன்படுத்தும் ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறை முடிந்து கடந்த ஜூன் 4-ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது. பள்ளி திறக்கப்பட்ட முதல் நாளே அவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து, வகுப்பு கால அட்டவணை வழங்கப்பட்டது. இந்த வகுப்பு நேர கால அட்டவணையில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் ஒரு உடற்கல்வி வகுப்பு இடம்பெற வேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும். ஆனால், மாணவர்களுக்கு உடற்கல்விக்கான நேரம் ஒதுக்கப்பட்டாலும், அவர்களது உடற்கல்வி வகுப்பை மற்ற வகுப்பு ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்த பயன்படுத்துவதாக புகார் எழுந்த வண்ணம் இருந்தது. இது போன்ற செயல்கள் ஒரு பள்ளியில் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் நடைபெறுகிறது.
மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு அரசு ஒரு புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கும் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் உடற்கல்வி வகுப்பை உடற்கல்வி வகுப்பை கட்டாயமாக்கியுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் மாணவர்களின் பொழுதுபோக்கு வகுப்பான உடற்கல்வி வகுப்பை ஆசிரியர்கள் அவர்களின் சுயநலத்திற்காக மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுப்பதற்காக பயன்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
அதனால் அந்ததந்த வகுப்புகளை அதற்கான பாடங்களை நடத்த மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை ஊக்குவிக்கவும் வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளனர். குறிப்பாக 6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையில் உள்ள வகுப்புகளுக்கு உடற்கல்வி வகுப்பு உள்ள நிலையில், 6 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே அதனை சரியாக பயன்படுத்துவதாகவும் மீதமுள்ள மாணவர்களுக்கு அவை தவிர்க்கப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தது.
பள்ளி மாணவர்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் வகுப்பறையில் அமர்ந்து பாடம் கற்பதால் அவர்களுக்கு போதிய இடைவெளி கிடைப்பதில்லை. இதனால் அவர்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர். மன உளைச்சலில் இருந்து மாணவர்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு தான் அவர்களுக்கு தினமும் ஒரு வகுப்பு உடற்கல்விக்காக ஒதுக்கப்படுகிறது.
ஆனால் இதனை சரிவர ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. விளையாட்டில் ஆர்வமுள்ள மாணவர்களை கண்டறிந்து தினமும் அவர்களுக்கு வகுப்பு நேரம் போக உடற்கல்விக்கென ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் பயன்படுத்தப்படாத விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் போதிய விளையாட்டு வசதிகள் இல்லாத பள்ளிகளை கண்டறிந்து அது குறித்த முழு தகவல்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று மாவட்ட உடற்கல்வியாளர்களுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
பள்ளி நேரத்திற்கு பிறகு மாணவர்களுக்கு உரிய விளையாட்டு பயிற்சி வழங்கி, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு போதிய பயிற்சி வழங்கி அவர்களின் அடுத்தகட்ட நகர்வுக்கு கொண்டு செல்ல உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிப் பருவத்தின்போது இது போன்ற இளம் விளையாட்டு வீரர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு உரிய பயிற்சி வழங்குவதன் மூலம், விளையாட்டில் திறமையானவர்களை விரைவில் கண்டுப்பிடிக்க இயலும். அது மட்டுமன்றி, எப்போது படிப்பு என்று இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த உடற்கல்வி வகுப்பு ஒரு ரிலிவாக அமையக்கூடும்.
பள்ளி பருவத்தில் தங்களது பள்ளிகளில் நடைபெறும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் அவர்களது தனித்திறமை வெளிப்பட்டு, அவர்களை அடுத்தகட்டத்திற்கு நகர்த்தி செல்ல உதவுகிறது. படிப்பு நேரத்தில் தங்களுக்கு கிடைக்கும் இடைவெளியை விளையாட்டிற்காக பயன்படுத்தினால் அவர்கள் ‘மெண்டல் பிரசரில்’ இருந்து வெளிவந்து அவர்களுக்கு ஒரு புத்துணர்வை தருகிறது.
இவ்வாறு மாணவர்களின் தனித்திறமையை வெளிப்படுத்தும் இந்த உடற்கல்வி வகுப்பை மற்ற வகுப்பு ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும், அதுமட்டுமன்றி உடற்கல்வி ஆசியர்கள் மாணவர்களுக்கு போதிய விளையாட்டுப் பயிற்சியை வழங்க வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.