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பள்ளி மாணவர்களுக்கு ‘குட் நியூஸ்’... அனைத்து பள்ளிகளிலும் PT Period கட்டாயம்-தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு.!

PT Period Compulsory: தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் உள்ள 6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை உடற்கல்வி வகுப்பை கட்டாயம் விளையாட்டுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என ஆசிரியர்களுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 08, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:38 PM IST
பள்ளி மாணவர்களுக்கு ‘குட் நியூஸ்’... அனைத்து பள்ளிகளிலும் PT Period கட்டாயம்-தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு.!
Image Credit: Govt School PT Period Compulsory

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