மலைப்பகுதிகளில் வீடு கட்டப் போறீங்களா? தமிழக அரசின் விதிமுறைகள் - முழு விவரம்!

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் மலைப்பகுதிகள் பாதுகாப்பு குழுமத்தின் (HACA) கீழ் உள்ள பகுதிகளில் நில மேம்பாடு மற்றும் கட்டுமான அனுமதிகளை எளிதாக்கும் வகையில், வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. 16 மாவட்டங்களில் உள்ள 597 வருவாய் கிராமங்களில் வசிப்போர், நிலம் மற்றும் வீடு தொடர்பான அனுமதிகளைப் பெற இனி பல அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து திரிய வேண்டியதில்லை.
எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்? எப்படிப் பெறுவது?
பொதுமக்கள் நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றம் (Change of Land Use), லே-அவுட் அங்கீகாரம் அல்லது கட்டிட அனுமதி என எதற்கும் இனி நேரடியாக அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. இதற்கான அனைத்து விண்ணப்பங்களையும் நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககத்தின் (DTCP) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
அரசாணையின்படி, நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் போதே உங்கள் நிலம் தொடர்பான வருவாய் விவரங்களை அதிகாரிகளே அரசு ஆன்லைன் தரவுத்தளங்கள் மூலம் சரிபார்த்துக் கொள்வார்கள். இதனால் பொதுமக்கள் தனியாக வருவாய் கோட்டாட்சியரிடம் (RDO) தடையில்லாச் சான்று (NOC) பெற வேண்டிய கட்டாயம் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
மலைப்பிரதேசங்களுக்கான விரிவான விதிமுறைகள்:
நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றம்: நகர்ப்புறங்களில் 2 ஹெக்டேர் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் 4 ஹெக்டேர் வரையிலான நில மாற்ற விண்ணப்பங்கள், சாதாரணப் பகுதிகளுக்குப் பின்பற்றப்படும் எளிய நடைமுறைப்படியே கையாளப்படும். இந்த அளவைத் தாண்டினால் மட்டுமே விண்ணப்பம் ஹாகா (HACA) குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்படும். இதற்கு வனத்துறை மற்றும் புவியியல்-சுரங்கத் துறையின் NOC அவசியம்.
லே-அவுட்கள்: லே-அவுட் விண்ணப்பங்களை ஹாகா குழுவின் முன் அனுமதிக்கு அனுப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை. வனத்துறை மற்றும் புவியியல் துறையிடம் ஒருமுறை NOC பெற்றிருந்தால் போதுமானது.
கட்டிட அனுமதி: ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட லே-அவுட்டில் நீங்கள் வீடு கட்டினால், வனத்துறை மற்றும் புவியியல் துறையிடம் மீண்டும் NOC பெறத் தேவையில்லை. ஒருமுறை நில மாற்றத்தின் போதோ அல்லது லே-அவுட்டின் போதோ NOC பெற்றிருந்தால், கட்டுமானத்தின் போது அதை மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை.
மலைப்பகுதி அல்லாத பிற ஹாகா இடங்கள்:
இந்த இடங்களில் நிலம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு இன்னும் கூடுதலான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன:
1. புவியியல் துறை அனுமதி ரத்து: இப்பகுதிகளில் நில மாற்றமோ அல்லது கட்டிட அனுமதியோ பெற புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையின் (Geology & Mines) NOC தேவையே இல்லை.
2. கட்டிட அனுமதி தளர்வு: அங்கீகரிக்கப்பட்ட லே-அவுட்களில் அமையும் கட்டிடங்களுக்கு வனத்துறை மற்றும் புவியியல் துறை என எவரிடமும் NOC பெற வேண்டிய அவசியமில்லை.
3. வேளாண் பொறியியல் துறை விலக்கு: நிலத்தின் தன்மை புவியியல் ரீதியாகச் சரிபார்க்கப்படுவதால், வேளாண் பொறியியல் துறையிடம் தனியாக அனுமதி பெறத் தேவையில்லை என்ற விலக்கு தொடர்கிறது.
பொதுமக்கள் கவனிக்க வேண்டிய 5 முக்கிய தகவல்கள்:
1. நில வகை சரிபார்ப்பு: முதலில் உங்கள் நிலம் அரசாணையில் உள்ள 597 கிராமங்களின் பட்டியலில் எங்கு வருகிறது, அதாவது மலைப்பிரதேசமா அல்லது மலைப்பகுதி அல்லாத ஹாகா பகுதியா என்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
2. ஆன்லைன் விண்ணப்பம்: உங்கள் ஆவணங்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றினால், சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுடன் (வனத்துறை, புவியியல் துறை) DTCP அதிகாரிகளே ஒருங்கிணைந்து அனுமதியை உறுதி செய்வார்கள்.
3. கால தாமதம் தவிர்ப்பு: ஹாகா குழுவின் ஒட்டுமொத்த ஒப்புதலுக்குக் காத்திருக்காமல், மாவட்ட அளவிலேயே குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குட்பட்ட நிலங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும்.
4. மீண்டும் NOC தேவையில்லை: நிலத்தை ஒரு பயன்பாட்டிலிருந்து மற்றொரு பயன்பாட்டிற்கு மாற்றும்போதே நீங்கள் NOC பெற்றிருந்தால், அதே நிலத்தில் வீடு கட்டும் போது மீண்டும் அந்தச் சான்றுகளைத் தேடி ஓட வேண்டியதில்லை.
5. மாஸ்டர் பிளான்: அனைத்து அனுமதிகளும் அந்தந்த பகுதிக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாஸ்டர் பிளான் (Master Plan) விதிகளுக்கு உட்பட்டே வழங்கப்படும்.
இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் மூலம் மலைப்பகுதிகளில் நில மேம்பாட்டாளர்கள் மற்றும் சாதாரண மக்களின் நீண்ட காலப் போராட்டத்திற்குத் தீர்வு கிடைத்துள்ளது. இந்த அரசாணையை உடனடியாகச் செயல்படுத்த நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககத்திற்கு (DTCP) அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
