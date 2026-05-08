பிளஸ் 2 ரிசல்ட் ட்விஸ்ட்.. இந்தமுறை இந்த மாவட்டமும் முதல் 5 இடத்திலா? முழு லிஸ்ட் இதோ!

தமிழகத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் 12-ஆம் வகுப்பு (Plus Two) பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன. பள்ளி கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள இந்த முடிவுகளில், கடந்த ஆண்டுகளைப் போலவே இந்த முறையும் மாணவர்களை விட மாணவிகளே அதிக அளவில் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். சுமார் 8 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய இந்த தேர்வில், பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்கள் சிறப்பான மைல்கற்களை எட்டியுள்ளனர்.
மாவட்டவாரியான தேர்ச்சி விகிதம்: முதலிடத்தில் ஈரோடு
ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில் தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டமான ஈரோடு மாநில அளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. மாவட்டவாரியான முதல் 5 இடங்களின் விவரம் பின்வருமாறு.
|தரவரிசை
|மாவட்டம்
|தேர்ச்சி சதவீதம்
|1
|ஈரோடு
|98.87%
|2
|சிவகங்கை
|98.05%
|3
|கன்னியாகுமரி
|97.63%
|4
|திருநெல்வேலி
|97.54%
|5
|திருச்சி
|97.50%
அரசுப் பள்ளிகளை மட்டும் கணக்கில் கொண்டால், அங்கேயும் ஈரோடு மாவட்டமே 98.24% தேர்ச்சியுடன் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து சிவகங்கை (96.97%) மற்றும் திருச்சி (96.55%) ஆகிய மாவட்டங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பெற்றுள்ளன.
பாடவாரியான தேர்ச்சி விகிதங்கள்
இந்த ஆண்டு அறிவியல் மற்றும் வணிகவியல் பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்கள் மிகச்சிறப்பான தேர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். குறிப்பாக கணினி அறிவியல் பாடத்தில் அதிகபட்ச தேர்ச்சி கிடைத்துள்ளது.
- கணினி அறிவியல்: 99.84%
- உயிரியல்: 99.49%
- கணிதம்: 99.12%
- இயற்பியல்: 98.87%
- வேதியியல்: 98.82%
- விலங்கியல்: 98.69%
- தாவரவியல்: 98.62%
- கணக்கு பதிவியல்: 98.04%
- வரலாறு: 97.90%
- வணிகவியல்: 97.55%
சென்டம் (100/100) எடுத்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர்?
முழு மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையில் இந்த முறை உயிரியல் மற்றும் கணித பாடங்கள் முன்னிலை வகிக்கின்றன.
- உயிரியல்: 784 பேர் (அதிகபட்சம்)
- கணிதம்: 732 பேர்
- கணினி அறிவியல்: 695 பேர்
- வணிகவியல்: 683 பேர்
- வேதியியல்: 632 பேர்
- இயற்பியல்: 105 பேர்
- தமிழ்: 83 பேர்
- ஆங்கிலம்: 21 பேர்
தாய்மொழியான தமிழில் 83 பேர் முழு மதிப்பெண் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் சிறைவாசிகளின் சாதனை
சமூகத்தின் அனைத்துத் தரப்பு மாணவர்களும் கல்வியில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்கேற்ப, இந்த ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் சிறைவாசிகளும் தேர்வில் பங்கேற்றனர்.
|மாணவர்கள்
|தேர்வு எழுதியவர்கள்
|தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்
|மாற்றுத்திறனாளிகள்
|885 பேர்
|681 பேர்
|சிறைவாசிகள்
|250 பேர்
|238 பேர்
முடிவுகளைப் பார்ப்பது எப்படி? மற்றும் துணைத்தேர்வு விவரங்கள்
மாணவர்கள் தங்கள் முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான tnresults.nic.in மற்றும் dge.tn.gov.in ஆகியவற்றில் சரிபார்க்கலாம். மேலும், எஸ்எம்எஸ் (SMS) மூலமாகவும் முடிவுகள் அனுப்பப்படுகின்றன. இம்முறை முதன்முறையாகத் தமிழக மின் ஆளுமை முகமையின் (TNeGA) ஒத்துழைப்போடு வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) மூலமாகவும் முடிவுகளைப் பெறும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
துணைத்தேர்வு (Supplementary Exams) அறிவிப்பு:
தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத அல்லது மதிப்பெண்ணை உயர்த்த விரும்பும் மாணவர்களுக்கான துணைத்தேர்வு தேதிகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரம்.
|துணைத்தேர்வு
|நாள்
|பிளஸ் 2 துணைத்தேர்வு
|ஜூன் 29 முதல் தொடங்கும்
|பிளஸ் 1 துணைத்தேர்வு
|ஜூலை 8 முதல் ஆரம்பம்
தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்து மாணவ-மாணவிகளுக்கும் கல்வித்துறை மற்றும் பல்வேறு தரப்பினர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
