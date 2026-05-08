English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பிளஸ் 2 ரிசல்ட் ட்விஸ்ட்.. இந்தமுறை இந்த மாவட்டமும் முதல் 5 இடத்திலா? முழு லிஸ்ட் இதோ!

பிளஸ் 2 ரிசல்ட் ட்விஸ்ட்.. இந்தமுறை இந்த மாவட்டமும் முதல் 5 இடத்திலா? முழு லிஸ்ட் இதோ!

Tamil Nadu Plus Two Results: 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பிளஸ் 2 தேர்வில் ஈரோடு மாவட்டம் 98.87% தேர்ச்சியுடன் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. மாணவிகளே அதிக அளவில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். ஜூன் 29 முதல் துணைத்தேர்வுகள் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 8, 2026, 12:22 PM IST
  • மாநில அளவில் ஈரோடு மாவட்டம் முதலிடம் (98.87%).
  • கணினி அறிவியல் பாடத்தில் அதிகபட்சமாக 99.84% பேர் தேர்ச்சி.
  • சிறைவாசிகளில் 238 பேர் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை.
  • ஜூன் 29 முதல் பிளஸ் 2 துணைத்தேர்வுகள் தொடக்கம்.

Trending Photos

மே 7 வியாழக்கிழமை ராசிபலன் : மேஷம் முதல் மீனம் வரை..!
camera icon12
Rasipalan
மே 7 வியாழக்கிழமை ராசிபலன் : மேஷம் முதல் மீனம் வரை..!
குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொன், பொருள் சேரும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொன், பொருள் சேரும்
மே 8 ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கு இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?
camera icon13
Daily horoscope
மே 8 ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கு இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?
சுக்கிரன்: விபரீத ராஜயோகம்! 3 ராசிகளுக்கு ஆரம்பிக்கும் சோதனை காலம்..
camera icon5
vipreet rajyog
சுக்கிரன்: விபரீத ராஜயோகம்! 3 ராசிகளுக்கு ஆரம்பிக்கும் சோதனை காலம்..
பிளஸ் 2 ரிசல்ட் ட்விஸ்ட்.. இந்தமுறை இந்த மாவட்டமும் முதல் 5 இடத்திலா? முழு லிஸ்ட் இதோ!

தமிழகத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் 12-ஆம் வகுப்பு (Plus Two) பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன. பள்ளி கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள இந்த முடிவுகளில், கடந்த ஆண்டுகளைப் போலவே இந்த முறையும் மாணவர்களை விட மாணவிகளே அதிக அளவில் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். சுமார் 8 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய இந்த தேர்வில், பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்கள் சிறப்பான மைல்கற்களை எட்டியுள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

மாவட்டவாரியான தேர்ச்சி விகிதம்: முதலிடத்தில் ஈரோடு

ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில் தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டமான ஈரோடு மாநில அளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. மாவட்டவாரியான முதல் 5 இடங்களின் விவரம் பின்வருமாறு.

தரவரிசை மாவட்டம் தேர்ச்சி சதவீதம்
1 ஈரோடு 98.87%
2 சிவகங்கை 98.05%
3 கன்னியாகுமரி 97.63%
4 திருநெல்வேலி 97.54%
5 திருச்சி 97.50%

அரசுப் பள்ளிகளை மட்டும் கணக்கில் கொண்டால், அங்கேயும் ஈரோடு மாவட்டமே 98.24% தேர்ச்சியுடன் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து சிவகங்கை (96.97%) மற்றும் திருச்சி (96.55%) ஆகிய மாவட்டங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பெற்றுள்ளன. 

மேலும் படிக்க - TN 12th Result 2026 LIVE : தமிழ்நாடு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் 2026 - 95.20% மாணவர்கள் தேர்ச்சி, ஈரோடு முதலிடம்

பாடவாரியான தேர்ச்சி விகிதங்கள்

இந்த ஆண்டு அறிவியல் மற்றும் வணிகவியல் பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர்கள் மிகச்சிறப்பான தேர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். குறிப்பாக கணினி அறிவியல் பாடத்தில் அதிகபட்ச தேர்ச்சி கிடைத்துள்ளது.

  • கணினி அறிவியல்: 99.84%
  • உயிரியல்: 99.49%
  • கணிதம்: 99.12%
  • இயற்பியல்: 98.87%
  • வேதியியல்: 98.82%
  • விலங்கியல்: 98.69%
  • தாவரவியல்: 98.62%
  • கணக்கு பதிவியல்: 98.04%
  • வரலாறு: 97.90%
  • வணிகவியல்: 97.55%

சென்டம் (100/100) எடுத்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர்?

முழு மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையில் இந்த முறை உயிரியல் மற்றும் கணித பாடங்கள் முன்னிலை வகிக்கின்றன.

  1. உயிரியல்: 784 பேர் (அதிகபட்சம்)
  2. கணிதம்: 732 பேர்
  3. கணினி அறிவியல்: 695 பேர்
  4. வணிகவியல்: 683 பேர்
  5. வேதியியல்: 632 பேர்
  6. இயற்பியல்: 105 பேர்
  7. தமிழ்: 83 பேர்
  8. ஆங்கிலம்: 21 பேர்

தாய்மொழியான தமிழில் 83 பேர் முழு மதிப்பெண் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க - பிளஸ் 2 துணைத்தேர்வு எப்போது? பள்ளி கல்வித்துறை கொடுத்த அப்டேட்!

மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் சிறைவாசிகளின் சாதனை

சமூகத்தின் அனைத்துத் தரப்பு மாணவர்களும் கல்வியில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்கேற்ப, இந்த ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் சிறைவாசிகளும் தேர்வில் பங்கேற்றனர்.

மாணவர்கள் தேர்வு எழுதியவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்
மாற்றுத்திறனாளிகள் 885 பேர்  681 பேர்
சிறைவாசிகள் 250 பேர் 238 பேர் 

முடிவுகளைப் பார்ப்பது எப்படி? மற்றும் துணைத்தேர்வு விவரங்கள்

மாணவர்கள் தங்கள் முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான tnresults.nic.in மற்றும் dge.tn.gov.in ஆகியவற்றில் சரிபார்க்கலாம். மேலும், எஸ்எம்எஸ் (SMS) மூலமாகவும் முடிவுகள் அனுப்பப்படுகின்றன. இம்முறை முதன்முறையாகத் தமிழக மின் ஆளுமை முகமையின் (TNeGA) ஒத்துழைப்போடு வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) மூலமாகவும் முடிவுகளைப் பெறும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

துணைத்தேர்வு (Supplementary Exams) அறிவிப்பு: 

தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத அல்லது மதிப்பெண்ணை உயர்த்த விரும்பும் மாணவர்களுக்கான துணைத்தேர்வு தேதிகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரம்.

துணைத்தேர்வு நாள்
பிளஸ் 2 துணைத்தேர்வு ஜூன் 29 முதல் தொடங்கும்
பிளஸ் 1 துணைத்தேர்வு ஜூலை 8 முதல் ஆரம்பம்

தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்து மாணவ-மாணவிகளுக்கும் கல்வித்துறை மற்றும் பல்வேறு தரப்பினர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க - தர்பூசணியில் எலி மருந்து... 4 பேர் மரணத்தில் திடீர் ட்விஸ்ட் - முழு பின்னணி

About the Author

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

...Read More

TN 12th Result 2026Tamil Nadu Plus Two Results12th supplementary examErode DistrictTN School

Trending News