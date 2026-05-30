/10 ஆம் வகுப்புக்கு மேல் படித்தவரா? மாதம் 9 ஆயிரம் உதவித்தொகை - விண்ணப்பிக்கவும்

PM Internship Scheme 2026 : 10 ஆம் வகுப்புக்கு மேல் படித்தவர்கள் பிரதமர் இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்தில் விண்ணப்பித்து மாதம் ரூ.9 ஆயிரம் உதவித்தொகை பெறலாம்.
PM Internship Scheme 2026 : மத்திய அரசு, நாடு முழுவதும் உள்ள புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்காக 'பிரதமர் இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்தை' (PIMS) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டமானது மாணவர்களின் நடைமுறை அனுபவம், வேலைவாய்ப்பு திறன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டை உயர்த்துவதை முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்து கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார், மாணவர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இத்திட்டத்தின் மிக முக்கிய அம்சமாக, தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகையாக ரூ.9,000 வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன் ஒருமுறை சேர்க்கை நிதியும், இன்டர்ன்ஷிப் காலத்தில் காப்பீட்டு பாதுகாப்பும் மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியா முழுவதும் உள்ள முன்னணி நிறுவனங்களில் 6 அல்லது 9 மாத காலத்திற்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுவதால், மாணவர்களுக்குச் சிறந்த தொழில்துறை அனுபவமும், திறன் மேம்பாடும் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க 18 முதல் 25 வயது வரை உள்ள இந்திய குடிமக்கள் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். தற்போது முழுநேர வேலைவாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் மட்டுமே இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். கல்வித் தகுதியைப் பொறுத்தவரை, குறைந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் முதல் அதற்கு மேல் படித்தவர்கள் வரை அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் ஐடிஐ (ITI), டிப்ளமோ, இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டதாரிகள், தொழில்முறை படிப்புகள் படிப்பவர்கள் மற்றும் இறுதியாண்டு படிக்கும் மாணவர்களும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.
கடலூர் மாவட்டத்திலுள்ள கல்லூரிகள், பாலிடெக்னிக், ஐடிஐ, மேல்நிலைப் பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு மையங்களில் பயிலும் தகுதியுள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் 'My Bharat' என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://mybharat.gov.in/ என்ற முகவரியின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறலாம். இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்புவோர், மாவட்ட இளைஞர் அலுவலர், மேரா யுவா பாரத் (My Bharat) அவர்களை 9944990993 என்ற தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுமக்களுக்கான சந்தேகங்களும் விளக்கமும்
1. கேள்வி: பிரதமர் இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்தின் (PIMS) முக்கிய நோக்கம் என்ன?
பதில்: இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் மாணவர்களுக்குப் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்புகளை வழங்குவதாகும். இதன் மூலம் மாணவர்களின் நடைமுறை அனுபவம், வேலைவாய்ப்பு திறன் மற்றும் தொழில்சார்ந்த திறன் மேம்பாட்டை உயர்த்துவதே இதன் இலக்காகும்.
2. கேள்வி: இத்திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்குக் கிடைக்கும் நிதியுதவிகள் என்னென்ன?
பதில்: இத்திட்டத்திற்குத் தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகையாக ரூ.9,000 வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன் மாணவர்களுக்கு ஒருமுறை சேர்க்கை நிதியும் (One-time joining grant), இன்டர்ன்ஷிப் காலத்திற்கான காப்பீட்டு பாதுகாப்பும் அளிக்கப்படுகிறது.
3. கேள்வி: இந்த இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்தில் சேர என்ன வயது மற்றும் தகுதிகள் இருக்க வேண்டும்?
பதில்: இத்திட்டத்திற்கு 18 முதல் 25 வயது வரை உள்ள, தற்போது முழுநேர வேலைவாய்ப்பு இல்லாத இந்தியக் குடிமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி முதல் ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பட்டப்படிப்பு மற்றும் இறுதியாண்டு படிக்கும் மாணவர்கள் வரை அனைவரும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.
4. கேள்வி: இந்த இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி எவ்வளவு காலம் நடைபெறும், இதனை எங்கு மேற்கொள்ளலாம்?
பதில்: இத்திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா முழுவதும் உள்ள முன்னணி நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளில் 6 அல்லது 9 மாத காலத்திற்கு இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் நேரடியாகத் தொழில்துறை நிபுணர்களிடம் இருந்து நேரடிப் பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்தைப் பெற முடியும்.
5. கேள்வி: தகுதியுள்ள மாணவர்கள் இத்திட்டத்திற்கு எப்படி மற்றும் எந்த இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
பதில்: தகுதியுள்ள மாணவர்கள் 'My Bharat' என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://mybharat.gov.in/ என்ற முகவரி மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு 9944990993 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் மாவட்ட இளைஞர் அலுவலரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.