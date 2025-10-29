பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத் தொகை : விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இறுதி எச்சரிக்கை

PM Kisan 21st installment : பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத் தொகை நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு விடுவிக்க உள்ளது. இதனையொட்டி தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு அரசு முக்கிய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், அனைத்து விவசாயிகளும் வரும் காலங்களில் தொடர்ந்து ஒன்றிய அரசு மற்றும் மாநில அரசு சலுகைகளைப் பெற்றிட தங்களது நில உடைமை ஆவணங்களை பதிவு செய்து விவசாய அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை தங்களது நில உடைமை விபரங்களை வேளாண் அடுக்ககம் வலைதளத்தில் பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களது நில உடைமை ஆவணங்களை வேளாண் அடுக்ககம் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து விவசாயிகளுக்கான அடையாள எண் பெற்றிட அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
இந்த அடையாள எண் பெறாதவர்கள் விவசாயிகளாக கருதப்பட மாட்டார்கள் என்பதால் எதிர்வரும் காலங்களில் வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, வேளாண் பொறியியல் துறை மற்றும் வேளாண் விற்பனைத்துறை மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு மானியத் திட்டப் பயன்களை பெற்றிட இயலாது. எனவே, வேளாண் அடுக்கக வலைதளத்தில் இதுநாள் வரை நில உடமை விவரங்களை பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் அருகிலுள்ள இ-சேவை மையம் அல்லது வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை ஆதார் எண், கைபேசி எண், நில ஆவணங்கள், வங்கி கணக்கு புத்தகம் போன்ற ஆவணங்களுடன் தொடர்புகொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகப்பட்டினம்
பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 26,470 விவசாய குடும்பத்திற்கு 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2,000/-வீதம் மூன்று தவணையாக ஆண்டிற்கு ரூ.6,000/- மத்திய அரசால் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 20 தவணைகளில் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. 21-ஆவது தவணை உதவித் தொகை பெற விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள அட்டையில் (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதி உதவி பெறும் விவசாயிகளில் இதுவரை 21,040 விவசாயிகள் மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளனர். மீதமுள்ள 5,430 பேர் தனித்துவ அடையாள அட்டை (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பெறாமல் உள்ளனர். நவம்பர் 2025 மாத தொடக்கத்தில் 21ஆவது தவணைத் தொகை பெறுவதற்கு விவசாயிகள் விரைவாக தனித்துவ அடையாள அட்டை (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பெற வேண்டியது கட்டாயம் ஆகும். எனவே விவசாயிகள், உடனடியாக தங்கள் வட்டார வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்களை அணுகி தனித்துவ அடையாள அட்டைக்கு (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
கடலூர்
பாரத பிரதமரின் கவுரவ நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ், கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 79,469 விவசாயிகளுக்கு, ஆண்டுக்கு ரூ. 6 ஆயிரம் ஒன்றிய அரசால் நிதிஉதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 20 தவணைகளில் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு உள்ளது. 21வது தவணை உதவித்தொகை பெற, தனித்துவ விவசாய அடையாள அட்டையில் (Farmer Registry) பதிவு செய்வது கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. கடலூர் மாவட்டத்தில் கவுரவ நிதிஉதவி பெறும் விவசாயிகளில், இதுவரை 62095 விவசாயிகள் மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளனர், மீதமுள்ள 17,374 பேர் தனித்துவ அடையாள அட்டை பெறாமல் உள்ளனர். எனவே, இதுவரை தனித்துவ அடையாள அட்டை பெறாமல் உள்ள விவசாயிகள் உடனடியாக இந்த எண்ணை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
சேலம்
சேலம் மாவட்டத்தில் விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெறாமல் 26,542 பிரதம மந்திரி விவசாய கவுரவ நிதி திட்ட பயனாளிகள் உள்ளனர். இவர்கள் பிரதம மந்திரி கவுரவ நிதி திட்டத்தின் கீழ் 21-வது தவணை நவம்பர் 2025-ஆம் மாதத்தில் பெறுவதற்கு உடனடியாக தங்களது தனித்துவ விவசாய அடையாள எண் பெற வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி
மாவட்டத்தில் விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெறாமல் உள்ள விவசாயிகள் 31.10.2025-க்குள் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியரால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
