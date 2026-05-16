/பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத் தொகை : மே 30 கடைசி தேதி - தமிழ்நாடு விசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

PM KISAN : தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் வழங்கப்படும் 23வது தவணைத் தொகை குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. விவசாயிகள் அடையாள எண் பெற மே 30 கடைசி தேதி ஆகும் .
PM KISAN : மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வழங்கும் பிஎம் கிசான் (PM KISAN) திட்ட தவணைத் தொகை பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே 22 தவணைத் தொகைகள் இத்திட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விரைவில் பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்காக மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெறுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதனடிப்படையில், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கும் முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் வெளியாகியுள்ளன. நாகப்பட்டின மாவட்ட ஆட்சியர் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் மே 30 ஆம் தேதிக்குள் விவசாயிகள், பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு தேவையான தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பிரதம மந்திரியின் விவசாயி கௌரவ நிதி திட்டத்தின் (PM KISAN) மூலம் 23ஆவது தவணைத்தொகையைப் பெறவும், வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை மூலம் வழங்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் தொடர்ந்து கிடைக்கவும் தனித்துவ அடையாள எண் (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பெறுதல் அவசியம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆகாஷ் அறிவிப்பு
நாகப்பட்டினம் விவசாயிகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்த விவசாயிகள் 50,565 பேரில் 37,944 நபர்கள் மட்டுமே பிரதம மந்திரியின் தனித்துவ அடையாள எண் பெற்றுள்ளனர். மீதமுள்ள 12,621 பேர் பிரதம மந்திரியின் தனித்துவ அடையாள எண் (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பெறாமல் உள்ளனர்.
பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதி உதவி திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 22 தவணைத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் பயன்பெறும் 3193 பயனாளிகள் விவசாயிகள் நில உடைமை அடையாள பதிவு (விவசாயிகள் அடையாள எண்) மேற்கொள்ளாமல் உள்ளனர்.
விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் ஏன் பெற வேண்டும்?
23ஆவது தவணைத் தொகை பெறுவதற்கு தனித்துவ எண் (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பெறுதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் விற்பனை செய்ய, விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்திட, இயற்கை பேரிடர் நிவாரண நிதி (வறட்சி, வெள்ளம், காலம் தவறிய காலங்களில் கனமழை மூலம் மகசூல் பாதிப்பு) பெற, ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்கள் மூலம் மானிய விலையில் உரங்கள் மற்றும் விதைகள் பெறவும் விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள எண் அவசியம்.
மேலும், டிராக்டர் மற்றும் இதர இயந்திர மானியங்கள் பெறவும், பயிர்க்கடன் பெறுதல் உள்ளிட்ட அனைத்து திட்டங்களுக்கும் தனித்துவ அடையாள எண் அவசியமாகும். ஆதலால் விவசாயிகள் மற்றும் முன்னோர்கள் பெயரில் பட்டா உள்ள விவசாயிகள் தங்களது பெயரில் பட்டா மாற்றம் பெற்று அதனுடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்து பதிவு செய்து விரைவாக தனித்துவ அடையாள எண் (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பெற வேண்டியது அவசியமாகும். மேலும் பட்டா பெயர் மாற்றத்துக்கான ஆன்லைனில் பதிவு செய்த விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து அதன் ஒரு நகலை வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர் வசம் கிடைக்குமாறு வழங்கினால் துறை மூலம் பெயர் மாற்றத்துக்கான உதவிகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெற கடைசி தேதி
எனவே விவசாயிகள் தங்களது கணினி சிட்டா, ஆதார் எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி எண்ணுடன் சென்று தங்கள் பகுதி வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை மற்றும் சகோதரத்துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டோ அல்லது பொது சேவை மையத்தின் மூலமாகவோ பதிவு செய்து வருகிற 30.05.2026க்குள் தனித்துவ அடையாள எண் (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேலும் விவசாயிகளே தங்களது விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்ய கூகுள் பிளே ஸ்டோர்-க்கு சென்று "விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு (FARMER REGISTRY TN)" என்ற மொபைல் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து அதனை பயன்படுத்தி விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்தல், புதுப்பித்தல் மற்றும் பதிவு செய்த விவரங்களை சரிபார்த்துக் கொள்ளுதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் எனவும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆகாஷ் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத் தொகை அப்டேட் - கேள்வி பதில்
பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் வழங்கப்படும் அடுத்தக்கட்ட தவணைத்தொகை குறித்த அப்டேட் என்ன?
விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் கட்டாயம் பெற வேண்டுமா?
பிஎம் கிசான் தனித்துவ அடையாள எண் பெற தேவையான ஆவணங்கள்?
பிஎம் கிசான் - தனித்துவ அடையாள எண் பெற கடைசி தேதி என்ன?
பிஎம் கிசான் - தனித்துவ அடையாள எண் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?
