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பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

PM KISAN Latest Update : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் விவசாயிகள் புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. எந்தெந்த மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 03, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:49 PM IST
பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: PM KISAN New Application - Latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
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