/பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

PM KISAN Latest Update : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. ஆண்டுதோறும் மூன்று தவணைகளாக தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் என 6 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் இத்திட்டத்தில் தமிழக விவசாயிகள் இப்போது புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை, இந்த அறிவிப்பு எந்தெந்த மாவட்டத்தினருக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள விவசாயப் பெருமக்கள் அனைவரும் 06.08.2026 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கில் பி.எம்.கிசான் (PM-KISAN) திட்ட சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது. இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் (PM-KISAN) நிதி திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் 3 தவணைகளில் ரூ.6000/- நிதி உதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து நிதிப்பயன் பெறுவும், நிதிப்பயன் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்களை சரி செய்யவும் 06.08.2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று இராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது.
e-KYC புதுபித்தல்: இதுவரை e-KYC செய்யாத விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி e-KYC பதிவை மேற்கொள்ளலாம்,
வங்கி கணக்கு இணைப்பு: ஆதார் எண்ணுடன் வங்கி கணக்கு மற்றும் NPCI இணைப்பு (Aadhar seeding) செய்யப்படாத விவரங்களைச் சரி செய்தல்,
நில விவரங்கள் சரிபார்த்தல் (Land seeding) - தங்களின் நில ஆவணங்கள் (பட்டா/சிட்டா) இதுவரை இத்திட்டத்தில் இணைக்கப்படாமல் இருந்தால், அவற்றை இந்த முகாமில் பங்கேற்று இணைத்து கொள்ளலாம்.
மேலும், தகுதியற்றவர் (Ineligible) என வலைதளத்தில் குறிக்கப்பட்ட தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு இந்த முகாமில் சிறப்பு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.
1.ஆதார் அட்டை, 2.வங்கி கணக்கு புத்தக நகல், 3.நில உடமை தொடர்பான ஆவணங்கள் (சிட்டா/பட்டா), 4.ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி, 5.குடும்ப அட்டை.
எனவே, பி.எம்.கிசான் திட்ட நிதி பலன்களை பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்ய இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மேலும் தொலைபேசி எண்: 8754244770 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொண்டு பயன்பெறுமாறு என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவாரூர் மாவட்டத்தில், விவசாயிகளின் நில உடைமைப் பதிவுகள் சரிபார்த்தல் முகாம் அனைத்து 555 வருவாய் கிராமங்களிலும் நடைபெற்று வருகிறது. விவசாயிகள் தங்கள் நில உடைமைப் பதிவுகளை சரிபார்க்க ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. எனவே, விவசாய பெருமக்கள் அனைவரும் தங்களுடைய ஆதார் அட்டை, நிலப்பட்டா மற்றும் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கைப்பேசியினை எடுத்துக் கொண்டு அருகில் உள்ள பொது சேவை மையம் அல்லது இசேவை மையத்திற்கு சென்று தங்களுடைய நிலப் பதிவுகளை சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும், தற்பொழுது ஏற்கனவே பதிவு செய்த விவசாயிகள் விடுபட்டுள்ள, தனது நிலவிவரங்களை இணைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 78,103 விவசாயிகள் பதிவு செய்ய இலக்கு பெறப்பட்டு, இதுவரை 65,136 விவசாயிகள் பதிவு செய்துள்ளனர், மீதம் 12,297 விவசாயிகள் பதிவு செய்யாமல் உள்ளனர்.
மேலும், PM-KISAN திட்டத்தில் 39,941 பயனாளிகள் பயன்பெற்று வருகின்றனர். இத்திட்டத்தில் தொடர்ந்து பயன்பெற, விவசாயிகள் தங்கள் நில உடமைகளைப் பதிவு செய்வது மத்திய அரசால் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை PM-KISAN பயனாளிகளில் 32,820 விவசாயிகள் மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளார்கள். மீதம் உள்ள விவசாயிகள் விரைவில் தங்கள் நில உடமைகளைப் பதிவு செய்து பயன்பெற கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது என திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.