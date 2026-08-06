/பிஎம் கிசான் : எல்லா நிலங்களையும் பதிவு செய்யவும் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்

PM Kisan Latest Update: பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் உதவித்தொகை பெற விரும்பும் விவசாயிகள் கட்டாயம் விவசாயிகள் அடையாள எண் கட்டாயம் பெற வேண்டும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பான அறிவுறத்தலை தமிழ்நாடு அரசும், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மூலம் அனைத்து மாவட்ட விவசாயிகளுக்கும் தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், நாகப்பட்டின் மாவட்ட ஆட்சியர் லேட்டஸ்டாக முக்கிய அறிவுறுத்தல் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார். விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்யும்போது அனைத்து நிலங்களையும் விவசாயிகள் இணைக்க வேண்டும் என அந்த அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரங்களையும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வேளாண்மைத்துறை மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை மூலமாக விவசாயிகளுக்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆதார் எண் போன்ற தனித்துவமான தேசிய அளவிலான அடையாள எண் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 39,149 விவசாயிகள் 1,19,662 புல எண்களை இணைத்துள்ளனர். மீதமுள்ள 1,50,118 புல எண்கள் இணைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
ஏற்கனவே, விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்துள்ள ஒரு சில விவசாயிகள் தங்களது நிலங்களின் ஒரு பட்டா மட்டுமே பதிவு செய்து அடையாள எண் பெற்றுள்ளனர். உதாரணமாக, ஒரு விவசாயிக்கு 3 பட்டாக்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் ஒரு பட்டாவில் உள்ள நிலத்தை மட்டுமே பதிவு செய்து பதிவு எண் பெற்றிருக்கணம். அவ்வாறு உள்ள விவசாயிகள் தங்களது எஞ்சிய நிலங்களின் விவரங்களையும் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
பதிவு செய்ய வரும் விவசாயிகள் தங்களது பெயரில் உள்ள அனைத்து பட்டாக்கள், ஆதார் எண், ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசி ஆகியவற்றுடன் அந்நதந்த வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் மற்றும் தோட்டக்கலை அலுவலகத்தை அணுகி பதிவு செய்ய வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில் பயிர்கடன், உரம் விநியோகம் ஆகியவை விவசாய அடையாள எண்ணில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலங்களின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும். மேற்படி திட்டத்தில் இணைந்தால் மட்டுமே பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் கௌரவ நிதித் திட்டத்தின் (PMKISAN) கீழ் நிதி உதவி பெறும் விவசாயிகள் தடையின்றி திட்டப்பயன்களை தொடர்ந்து பெற முடியும்.
அடுத்த தவணை தொகை இதில் இணைந்து பதிவு செய்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும். எனவே, அனைத்து விவசாயிகளும் தங்களது முழு நில விவரங்களையும் விவசாய அடையாள எண்ணில் பதிவு செய்து பயன்பெற வேண்டுமென்று மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.