Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /பிஎம் கிசான் : எல்லா நிலங்களையும் பதிவு செய்யவும் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்

பிஎம் கிசான் : எல்லா நிலங்களையும் பதிவு செய்யவும் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்

PM Kisan Latest Update: பிஎம் கிசான் தொடர்பான முக்கிய அப்டேட். விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்யும்போது அனைத்து நிலங்களையும் இணைக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தல் கொடுத்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 06, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:18 AM IST
பிஎம் கிசான் : எல்லா நிலங்களையும் பதிவு செய்யவும் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தல்
Image Credit: PM Kisan Latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
டாஸ்மாக்: ஆன்லைனில் மதுபான விற்பனை.. எப்படி ஆர்டர் செய்யலாம்? வெளியான வீடியோ!
2
3
4
5