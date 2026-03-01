பிஎம் கிசான் : விவசாயி அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

PM Kisan: தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறை தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. பிஎம் கிசான் உள்ளிட்ட மத்திய மாநில அரசுகளின் திட்டங்களின் பயனாளியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உழவர் பதிவேடு அவசியம். அதாவது ஒவ்வொரு விவசாயியும் ‘விவசாயி அடையாள எண்’ பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த எண் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த எண் பெறாத விவசாயிகள் மத்திய, மாநில அரசுகளின் நிதி சார்ந்த எந்தவொரு திட்டத்திலும் பயனாளியாக இருக்க முடியாது.
விவசாய அடையாள எண்
நாடு முழுவதும் இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு விரைவில் 22வது பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை விடுவிக்கப்பட இருப்பதால், தமிழ்நாட்டில் இதுவரை விவசாயி அடையாள எண் பெறாமல் இருக்கும் விவசாயிகள் உடனே, இந்த ஐடியை பெறுமாறு வேளாண்மை துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. ஆன்லைன் வழியாகவே விண்ணப்பித்து இந்த ஐடியை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் வேளாண் அடுக்ககம் திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த விவசாயிகள் தரவு அடுக்கு உருவாக்கும் பணி வேளாண்மை உழவர் நலத் துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதில் உண்மையான விவசாயிகளின் தரவுகள் சேகரிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு வேளாண்மைத் துறை, தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப் பயிர்கள் துறை, வேளாண் பொறியியல் துறை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத் துறை ஆகிய துறைகள் சேர்ந்த அலுவலர்கள், வருவாய்த் துறை அலுவலர்கள் ஆகியோர் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றி வருகின்றனர்.
விவசாயிகள் ஒப்புதல் வேண்டும்
இந்த வேளாண் அடுக்ககம் திட்டத்தில் நில விவரங்களுடன் விவசாயிகள் விவரம் பதிவு செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு விவசாயிகளுக்கும் தனி குறியீடு எண் வழங்கப்படும். இத்திட்டமானது ஒன்றிய வேளாண் அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி மாநில முழுவதும் செயல்படத்தப்பட உள்ளது. மின்னனு முறையில் தரவுகள் சேகரிக்ப்பட்டு மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஆதார் எண் போன்று விவசாயிகளுக்கு தனித்துவமான அடையாள எண் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. விவசாயிகளின் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே, அவர்களின் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு அடையாள எண் வழங்கப்படும்.
விவசாயி அடையாள எண் ஏன் அவசியம்?
இனிவருங்காலங்களில் ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளின் அனைத்து திட்ட பலன்களும் விவசாயிகளின் தரவு தளம் அடிப்படையிலேயே வழங்கப்படும். இதன் மூலம் அனைத்து துறை பயன்களையும் ஒற்றை சாளர முறையில் விவசாயிகள் பெற்று பயன்பெறலாம். விவசாயிகளின் அரசு திட்டங்களில் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் ஆவணங்களை சரிபார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விவசாயிகள் நேரடியாக வலைதளத்தில் பதிவு செய்வதால் முன்னுரிமை அடிப்படையில் அரசின் பயன்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆதார் எண் அடிப்படையில் விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடி பணபறிமாற்றம் செய்யப்படும். கூட்டுறவு மற்றும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் எளிய முறையில் பயிர்கடன் பெற இயலும். விவசாயிகள் இதுவரை அரசிடமிருந்து பெற்ற மானிய விவரங்களையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
விவசாய அடையாள எண் பெற தேவையான ஆவணங்கள்
தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள், விவசாய அடையாள எண் பெற, தங்களுடைய பட்டா, சிட்டா, ஆதார் எண், ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட செல்போன் ஆகியவற்றை கொண்டு PM Kisan வெப்சைட் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் வேளாண்மை துறை அலுவலகத்துக்கு நேரடியாக சென்றும், விவசாயிகள் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் கலந்து கொண்டும் விவசாயி அடையாள எண் பெற தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
