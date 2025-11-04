English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிஎம் கிசான் : தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பெயர்கள் நீக்கம்! ரூ.2000 கிடைக்காது

PM Kisan : விவசாயிகளுக்கான அடையாள எண் பெறாத தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு ரூ.2000 கிடைக்காது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:02 PM IST
PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளிகளாக உள்ள தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அரசு ஏற்கனவே பலமுறை எச்சரித்தபடி கேஒய்சி (KYC) முடிக்காத விவசாயிகளுக்கு இம்முறை ரூ.2000 கிடைக்காது என்பதுடன், இத்திட்டத்தில் இருந்தும் அவர்களின் பெயர்கள் முழுமையாக நீக்கப்பட இருக்கிறது. நாடு முழுவதும் இதை செய்யாத பல லட்சம் விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அதனால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள விவசாயிகள் கட்டாயம் தங்களது நில உடைமை ஆவணங்களை வேளாண் அடுக்ககம் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து விவசாயிகளுக்கான அடையாள எண் பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். அப்படி பெறாதவர்கள் இத்திட்டத்தில் இருந்து இம்முறை முழுமையாக நீக்கப்படுவார்கள்.

இதுகுறித்து ஏற்கனவே மாவட்டம் வாரியாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் எச்சரித்திருந்தனர். இதுவரை விவசாய அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் உடனடியாக அதனை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது. கன்னியாக்குமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இதற்காக காலக்கெடுவும் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இன்னும் சில மாவட்டங்களில், இதுவரை விவசாயிகளுக்கான அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் இப்போது கூட அதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த அடையாள எண் எதற்காக என்றால், மத்திய அரசு வழங்கும் பிஎம் கிசான் தொகை, சரியான பயனாளிகளுக்கு சென்று சேருவதை உறுதி செய்யும் பொருட்டு விவசாயிகள் தங்களது நில உடைமை ஆவணங்களை பதிவு செய்து விவசாய அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுவரை தங்களது நில உடைமை விபரங்களை வேளாண் அடுக்ககம் வலைதளத்தில் பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களது நில உடைமை ஆவணங்களை வேளாண் அடுக்ககம் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து விவசாயிகளுக்கான அடையாள எண் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஒருவேளை, இந்த அடையாள எண் பெறாதவர்கள் விவசாயிகளாக கருதப்பட மாட்டார்கள். மேலும், வரும் காலங்களில் வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, வேளாண் பொறியியல் துறை மற்றும் வேளாண் விற்பனைத்துறை மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு மானியத் திட்டப் பயன்களை பெற முடியாது.

அருகிலுள்ள இ-சேவை மையத்துக்கு சென்றுகூட ஆதார் எண், கைபேசி எண், நில ஆவணங்கள், வங்கி கணக்கு புத்தகம் போன்ற உரிய ஆவணங்களை கொடுத்து இதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். விவசாயிகளுக்கான அடையாள எண் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும், வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை கூட தொடர்பு கொள்ளலாம்.

பிஎம் கிசான் திட்டம்

பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதி உதவி திட்டம் என்பது ஒவ்வொரு விவசாய குடும்பத்திற்கும் 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2,000/-வீதம் மூன்று தவணையாக ஆண்டிற்கு ரூ.6,000/- மத்திய அரசால் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 20 தவணைகளில் உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. 21-ஆவது தவணை உதவித் தொகை விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட இருக்கிறது. அதற்குள் விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள எண் (விவசாயிகள் நில உடைமை பதிவு) பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத் தொகை : விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இறுதி எச்சரிக்கை

மேலும் படிக்க | பி.எம் கிசான் யோஜனா: தீபாவளி முடிந்தும் பணம் வரவில்லையா? முக்கிய தகவல்

About the Author
PM KisanPM Kisan updateTamil naduFarmer IDTamil Nadu farmers news

