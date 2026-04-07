பிஎம் கிசான் அப்டேட்! விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

PM Kisan : தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோயில் நிலங்களில் விவசாயம் செய்து வரும் விவசாயிகளின் நலன் காக்கும் வகையில், தமிழக அரசு ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. மத்திய அரசின் 'அக்ரிஸ்டாக்' (AgriStack) திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து, அவர்களுக்கு உரிய சலுகைகள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவு என்ன?
மத்திய அரசின் டிஜிட்டல் விவசாயக் கொள்கையான அக்ரிஸ்டாக் போர்ட்டலில் அனைத்து விவசாயிகளின் விவரங்களையும் பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகள் நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, திருக்கோயில் நிலங்களை குத்தகைக்கு எடுத்துப் பயிரிடும் விவசாயிகளின் விவரங்களைச் சேகரிக்க வேளாண்மைத் துறை மற்றும் அறநிலையத்துறை இணைந்து தற்போது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன.
யாரெல்லாம் பயன்பெறுவார்கள்?
திருக்கோயில்களுக்குச் சொந்தமான நஞ்சை மற்றும் புஞ்சை நிலங்கள், மானாவாரி நிலங்கள், தோப்பு மற்றும் தரிசு நிலங்கள் ஆகியவற்றில் பயிர் செய்து வரும் குத்தகைதாரர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் அனைவரும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்படுவார்கள்.
பிஎம் கிசான் மற்றும் பயிர் காப்பீட்டுக்கு ஏன் இது அவசியம்?
இந்தத் தரவு சேகரிப்பின் மிக முக்கியமான நோக்கம், விவசாயிகளுக்குத் தேவையான அரசின் நிதி உதவிகளை நேரடியாகக் கொண்டு சேர்ப்பதுதான். குறிப்பாக விவசாயி பதிவேடு (Farmer Registry) எண் பெற வேண்டும். அக்ரிஸ்டாக் போர்ட்டலில் விவரங்கள் பதிவேற்றப்பட்டவுடன், ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் தனித்துவமான அடையாள எண் வழங்கப்படும். இந்த எண் இருந்தால் மட்டுமே பிஎம் கிசான் போன்ற திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகையைப் பெறுவதில் சிக்கல் இருக்காது.
பயிர் காப்பீடு (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - PMFBY):
பொதுவாகக் குத்தகை விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்வதில் பல்வேறு நடைமுறைச் சிக்கல்கள் உள்ளன. இப்போது, அக்ரிஸ்டாக் மூலம் அடையாள அட்டை வழங்கப்படுவதால், திருக்கோயில் நிலங்களில் பயிரிடும் விவசாயிகள் தங்களது பயிர்களை எளிதாகக் காப்பீடு செய்து, இயற்கை இடர்பாடுகளின் போது இழப்பீடு பெற முடியும்.
என்னென்ன விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன?
அரசாணையின்படி, விவசாயியின் பெயர் மற்றும் தனிப்பட்ட விவரங்கள், பயிரிடப்படும் நிலத்தின் வகை மற்றும் அடங்கல் விவரங்கள், பயிரிடப்படும் பயிர்களின் விவரம், குத்தகைதாரராக இருந்தால், அதற்கான ஒப்பந்த விவரங்கள் முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட கெடு
இந்த விவரங்களைச் சேகரிக்க வேளாண்மைத் துறைச் செயலாளர் 15 நாட்கள் கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளார். இதன்படி, அனைத்துச் சார்நிலை அலுவலர்களும் தங்களது பகுதிக்குட்பட்ட திருக்கோயில் நில விவசாயிகளின் விவரங்களை முழுமையாகத் தொகுத்து, ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
விவசாயிகள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
திருக்கோயில் நிலங்களில் பயிரிடும் விவசாயிகள், தங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட அறநிலையத்துறை அலுவலகம் அல்லது வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களைத் தொடர்பு கொண்டு, இந்த டிஜிட்டல் பதிவேட்டில் தங்கள் பெயர் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்வது அவசியம். இந்தத் தரவுகள் சரியாகப் பதியப்பட்டால் மட்டுமே, எதிர்காலத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் வழங்கும் இடுபொருள் மானியம், கடன் வசதி மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகையைப் பெறுவது எளிதாகும்.
விவசாயிகளின் சந்தேகங்களும் விளக்கங்களும்
1. இந்த அக்ரிஸ்டாக் திட்டத்தில் பதிவது கட்டாயமா?
ஆம். எதிர்காலத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் வழங்கும் பிஎம் கிசான் நிதி உதவி, மானியங்கள் மற்றும் பயிர் காப்பீடு போன்ற சலுகைகளைத் தடையின்றிப் பெற இந்த டிஜிட்டல் பதிவேட்டில் விவரங்கள் இருப்பது அவசியம்.
2. கோயில் நிலங்களில் பயிரிடும் குத்தகை விவசாயிகளுக்கு இதனால் என்ன லாபம்?
பொதுவாக நில உரிமை இல்லாததால் குத்தகை விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்வதில் சிரமம் ஏற்படும். இத்திட்டத்தின் மூலம் அடையாள அட்டை வழங்கப்படுவதால், அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பயிர் காப்பீடு செய்து, இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் இழப்பீடு பெற முடியும்.
3. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் உள்ள கோயில் நிலங்களுக்கு இது பொருந்தும்?
இது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நிலங்களுக்கும் பொருந்தும். குறிப்பாகச் சேலம், தருமபுரி, நீலகிரி உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள கோயில் நிலங்களின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
4. இதற்காக விவசாயிகள் எங்கே செல்ல வேண்டும்?
விவசாயிகள் தங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலகம் அல்லது கிராம நிர்வாக அலுவலர் (VAO) மற்றும் வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களைத் தொடர்பு கொண்டு, தங்கள் விவரங்கள் 'அக்ரிஸ்டாக்' போர்ட்டலில் பதியப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.
5. விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கக் கடைசித் தேதி என்ன?
அரசு அலுவலர்கள் விவசாயிகளின் விவரங்களைத் தொகுத்து சமர்ப்பிக்க ஏப்ரல் 12 வரை காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதற்கு முன்னதாகவே விவசாயிகள் தங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்த்துத் தெரிவிப்பது நல்லது.
மேலும் படிக்க | தமிழக தேர்தல்.. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 'ஜாக்பாட்'.. 7 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்ன?
மேலும் படிக்க | திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 3 முக்கிய விஷயங்கள்! அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா?
மேலும் படிக்க | அரசுப் பேருந்து பலகையில் தவெக பெயர் - தமிழக அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ