/பிஎம் கிசான் - திருவாரூர் விவசாயிகளே ரூ.2000 பெற விண்ணப்பிக்கவும் - மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 23வது தவணைத் தொகை பெற திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் ஆன்லைனில் விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
PM Kisan : பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத்தொகை பணிகளை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ள நிலையில், திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ளார். இதுவரை விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் உடனே, அதற்கு விண்ணப்பித்து பெறுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கொடுத்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பிஎம் கிசான் - திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 78,103 நில உரிமைதாரர் விவசாயிகள் இருந்து வரும் நிலையில் இதுவரையில் 63,855 விவசாயிகள் மட்டுமே நிலவுடமை பதிவு மேற்கொண்டுள்ளனர். எனவே மீதமுள்ள 14,248 விவசாயிகளும் இத்திட்டத்தில் வரும் 30-ஆம் தேதிக்குள் தங்களது நில உடைமை விவரங்களை சரிபார்த்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இந்த நில உடைமை செய்யும் பணியை விரைவுப்படுத்திடும் நோக்கத்தில் அனைத்து பொது சேவை மையங்கள் மூலமாகவும் நிலவுடமை பதிவு செயல்படுத்தப்படுகிறது.
பதிவு பணியின் போது நில உரிமைதாரரின் பெயர் இன்றைய நிலைக்கு சரியாக மாற்றம் செய்யப்படாமல் இருப்பதும், ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி எண் தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லை என்பதும் கண்டறியப்பட்டால் அதன் சம்பந்தப்பட்ட விவசாயி சரி செய்த பிறகு பதிவேற்றம் செய்யப்படும்" மேலும், ஆதார் எண்ணுடன் மொபைல் எண் இணைக்கப்படவில்லை எனில் Farmer Registry செயலியில் (Face) என்ற ஆப்ஷனை உபயோகித்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என திருவாரூர், மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிஎம் கிசான் இதுவரை
மேலும், தமிழகத்தில் பிரதம மந்திரியின் விவசாயிகளுக்கான நிதியுதவி திட்டமானது, 2018-ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்குத் தேவையான இடுபொருட்களை கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசானது, விவசாய குடும்பத்துக்கு 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000/- வீதம் ஆண்டிற்கு ரூ. 6,000/- வழங்கி வருகிறது. இத்திட்டத்தில் இது வரை பதிவு செய்த விவசாயிகளுக்கு 22 தவணைத் தொகைகள் வரப்பெற்று அவர்களது வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் கட்டாயம்
இந்நிலையில் தற்போது PMKISAN தவணைத் தொகை தொடர்ந்து பெறுவதற்கும், பயிர் காப்பீடு செய்ய இரசாயண உரங்கள் வாங்குவதற்கும் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசின் பிற மானியத் திட்டங்களில் பயன்பெறுவதற்கும் விவசாயிகள் தங்களது நில உடமைகளை பதிவு செய்துகொள்வது அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி விவசாயிகளின் நில உடமைகள் சரிபார்க்கப்பட்டு அடையாள எண் வழங்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 38,400 விவசாயிகள் பி.எம்.கிசான் திட்டத்தில் நிதியுதவி பெற்று வரும் நிலையில் இன்று வரையில் 33,176 விவசாயிகள் மட்டுமே தங்களின் நில உடைமை பதிவு செய்துள்ளனர். விடுபட்ட 14% விவசாயிகள் இதை ஒரு வாய்ப்பாக கருதி உடனடியாக நிலவுடமை பதிவு செய்திட அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
விவசாயிகள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
எனவே, விவசாயிகள் தங்களுடைய ஆதார் அட்டை, நிலப்பட்டா, ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி ஆகியவற்றுடன் பொது சேவை மையங்கள், ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க அலுவலகங்கள் அல்லது உங்களை தேடி வரும் வேளாண்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை. வேளாண் வணிகத்துறை அலுவலர்களிடம் சென்று நிலஉடமை பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது விவசாயிகளே மொபைல் செயலியை பயன்படுத்தி விவசாய அடையாள எண் பதிவு செய்யும், புதுப்பிக்கும் மற்றும் பதிவு செய்த விவரங்களை சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். மேலும், நிலஉடைமை பதிவு செயலியை கூகுள் பிளே ஸ்டோர் சென்று பதிவிறக்கம் செய்து பதிவு மேற்கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் திரு மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.