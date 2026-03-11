English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திமுகவை இறங்கி அடித்த பிரதமர் மோடி! இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வாரா?

திமுகவை இறங்கி அடித்த பிரதமர் மோடி! இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வாரா?

PM Modi Speech : திருச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி திமுக மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் முன் வைத்தார். அது மக்கள் மத்தியில் எடுபடுமா? என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 11, 2026, 08:23 PM IST
  • திருச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு
  • திமுக மீது கடும் விமர்சனம்
  • ஆனால் இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்குமா?

திமுகவை இறங்கி அடித்த பிரதமர் மோடி! இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வாரா?

PM Modi Speech : திருச்சி பஞ்சப்பூரில் நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். இக்கூட்டத்தில் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களான அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அன்புமணி ராமதாஸ், ஜிகே வாசன், டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது பேசிய பிரதமர் மோடி திமுக மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அந்த குற்றச்சாட்டுகள் என்ன? அது பொதுமக்கள் மத்தியில் எடுபடுமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

ஊழல் 

இந்த பேச்சில் பிரதமர் மோடி முதன்மையாக முன்வைத்தது திமுக ஊழல் கட்சி என்ற குற்றச்சாட்டை வைத்தார். திருச்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் ஒருவர் வேலைக்கு பணம் வாங்கியிருப்பதாகவும், அந்த பணம் ஒரு குடும்பத்துக்கு செல்கிறது என குற்றம்சாட்டினார். திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஊழல் கூட்டணி என்றும் விமர்சித்தார். ஆனால், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது உள்ள ஊழல் புகார்களை விசாரிக்க ஆளுநர் அனுமதி கொடுக்காமல் கிடப்பிலேயே போடப்பட்டுள்ளது. பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக இருப்பதால் இந்த பைல்களுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்காமல் இருப்பதாக திமுகவினர் விமர்சிக்கின்றனர். மற்ற மாநிலங்களில் ஊழல் குற்றச்சாட்டு வைத்தவர்கள் எல்லாம் பாஜக கூட்டணியில் இணைந்தவுடன் அந்த ஊழல் புகார்கள் திடீரென மறைந்து போகிறதே, எதிர்க்கட்சிகள் மீது மட்டும் பிரதமர் ஊழல் புகார் கூறுகிறாரே என்றும் திமுகவினர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

வாரிசு அரசியல்

வாரிசு அரசியல், குடும்ப அரசியல் குறித்து கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை திமுக மீது வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. ஆனால், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள கூட்டணிக் கட்சிகளில் தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் பலரும் வாரிசுகளே. அது வாரிசு அரசியலில் வராதா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ள திமுகவினர், பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் மேடையை பகிர்ந்து கொண்ட அன்புமணி ராமதாஸ், ஜிகே வாசன் ஆகியோர் எல்லாம் வாரிசு அரசியல் வரையறைக்குள் வரமாட்டார்களா? என்றும் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர். 

விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம்

திமுக 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதுபோல் நெல்லுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உள்ளிட்ட எந்த வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றவில்லை என பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம்சாட்டினார். ஆனால், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல பகுதிகள் கனமழையாலும், புயல் வெள்ளத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டபோது தமிழ்நாடு அரசு கேட்ட நிதியை மத்திய அரசு கொடுக்காமல் வஞ்சித்தது ஏன்? என்றும் திமுகவினர் பதில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். தேர்தல் வரும்போது தான் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் பிரதமர் மோடியின் கண்களுக்கு தெரிவார்களா? என்றும் ஆவேசமாக வினவியுள்ளனர் திமுகவினர். 

மக்கள் நலத்திட்டங்கள்

திமுக மக்களுக்காக எந்த நலத்திட்டங்களையும் செய்யவில்லை என திருச்சியில் குற்றம்சாட்டினார் பிரதமர் மோடி. ஆனால், திமுக தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு பெண்களுக்காக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம், விடியல் பயண திட்டம், கல்லூரி மாணவிகளுக்காக புதுமைப் பெண் திட்டம், விதவைகள், ஆதரவற்ற விதைவைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம், பெண்கள் தொழில் தொடங்க தொழில்முனைவோர் திட்டம் மூலம் கடனுதவி வழங்குவது, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு குறைந்தபட்ச விலையில் கடனுதவி என எண்ணற்ற திட்டங்களை திமுக செயல்படுத்தி வருகிறது. இவையெல்லாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மற்றும் பெண்களிடம் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இப்படி இருக்கையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொத்தாம் பொதுவாக செய்யும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை தமிழ்நாட்டு மக்களும், பெண்களும் ஏற்கமாட்டார்கள் என திமுகவினர் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.  

மேலும் படிக்க | குடும்ப ஆட்சி செய்யும் திமுக.. விஞ்ஞான ரீதியான ஊழல்! பிரதமர் மோடி கடும் சாடல்

மேலும் படிக்க: LPG Cylinder New | அணையும் அடுப்புகள்... எகிறும் விலை! சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டின் முழு ரிப்போர்ட்!

மேலும் படிக்க: டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்து பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிக்கலாமா? அப்டேட்

