தவெகவை வாழ்த்திய பிரதமர்... விஜய் பெயரை சொல்லவில்லை - போன் போட்ட ராகுல்!

PM Narendra Modi Wishes TVK: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 100+ இடங்களில் தவெக முன்னிலை பெற்ற நிலையில், பிரதமர் மோடி விஜய்யின் பெயரை குறிப்பிடாமல் தவெகவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 07:12 PM IST

PM Narendra Modi Wishes TVK: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு பரபரப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், தவெக 100 தொகுதிகளுக்கு மேல் முன்னிலை பெற்று, பெரும் வெற்றியை குவித்துள்ளது. 

எந்த கட்சிக்கும், கூட்டணிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், அடுத்த சில நாள்கள் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களம் மிகுந்த பரபரப்புடன் காணப்படும். 

பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

அந்த வகையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். 'தவெகவின் சிறப்பான செயல்பாட்டிற்கு வாழ்த்துகள்' என தெரிவித்துள்ளார்.

மக்களுக்கு நன்றி

மேலும், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து அவரது X தளத்தில், "தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளித்த தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களுக்கு நன்றிகள். மக்களின் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பதிலும், அவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதிலும் எப்போதும் நாங்கள் முன்னணியில் இருப்போம்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும், தமிழகத்தின் முன்னேற்றத்தையும், அதன் மக்களின் நல்வாழ்வையும் முன்னெடுத்துச் செல்வதில் மத்திய அரசு தனது முழு முயற்சியையும் செலுத்தும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். 

போன் போட்ட ராகுல் காந்தி

இது ஒருபுறம் இருக்க, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ராகுல் காந்தி, தொலைபேசி வாயிலாக விஜய்யை தொடர்புகொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

