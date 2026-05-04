தவெகவை வாழ்த்திய பிரதமர்... விஜய் பெயரை சொல்லவில்லை - போன் போட்ட ராகுல்!

PM Narendra Modi Wishes TVK: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு பரபரப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், தவெக 100 தொகுதிகளுக்கு மேல் முன்னிலை பெற்று, பெரும் வெற்றியை குவித்துள்ளது.
எந்த கட்சிக்கும், கூட்டணிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், அடுத்த சில நாள்கள் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களம் மிகுந்த பரபரப்புடன் காணப்படும்.
பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
அந்த வகையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். 'தவெகவின் சிறப்பான செயல்பாட்டிற்கு வாழ்த்துகள்' என தெரிவித்துள்ளார்.
மக்களுக்கு நன்றி
மேலும், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து அவரது X தளத்தில், "தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளித்த தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களுக்கு நன்றிகள். மக்களின் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பதிலும், அவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதிலும் எப்போதும் நாங்கள் முன்னணியில் இருப்போம்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
Gratitude to the voters of Tamil Nadu who supported the NDA in the Tamil Nadu Assembly Elections. We will always remain at the forefront in addressing people’s issues and improving their lives.
Congratulations to TVK on their impressive performance.
The Centre will leave no…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026
மேலும், தமிழகத்தின் முன்னேற்றத்தையும், அதன் மக்களின் நல்வாழ்வையும் முன்னெடுத்துச் செல்வதில் மத்திய அரசு தனது முழு முயற்சியையும் செலுத்தும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
போன் போட்ட ராகுல் காந்தி
இது ஒருபுறம் இருக்க, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ராகுல் காந்தி, தொலைபேசி வாயிலாக விஜய்யை தொடர்புகொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும் படிக்க | விஜய் அட்சி அமைப்பதில் சிக்கல்! 12 தொகுதிகள் தேவை.. என்ன செய்யப்போகிறது தவெக?
மேலும் படிக்க | ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
மேலும் படிக்க | களத்தை கணிப்பதில் கில்லி... தவெக வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் - யார் இந்த கபில் சாஹூ?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ