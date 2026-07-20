Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மாதம் ரூ.12,300 வரை ஊக்கத்தொகை! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரம்

மாதம் ரூ.12,300 வரை ஊக்கத்தொகை! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரம்

PM National Apprenticeship Mela 2026 today: தென்காசி, மயிலாடுதுறையில் நடக்கும் பிரதம மந்திரி தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்டு தேர்வானால், மாதம் ரூ.12,300 வரை ஊக்கத்தொகை பெறும் வாய்ப்பு. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:32 AM IST
மாதம் ரூ.12,300 வரை ஊக்கத்தொகை! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரம்
Image Credit: PM National Apprenticeship Mela 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
எம்பாப்பே புதிய வரலாறு! தொடர்ந்து 2வது முறை கோல்டன் பூட் வென்றார் - பரிசு விவரம்
Kylian Mbappe1 hr ago
2
FIFA World Cup2 hrs ago
3
Spain3 hrs ago
4
FIFA Prize9:36 PM IST
5
School Holiday7:41 PM IST