/மாதம் ரூ.12,300 வரை ஊக்கத்தொகை! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரம்

PM National Apprenticeship Mela 2026 today: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தேசிய தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி அபிவிருத்தி திட்டத்தின்கீழ் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி சேர்க்கை முகாம் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ஏழுமலையான் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 20.07.2026-ஆம் தேதி இன்று திங்கள்கிழமை காலை 09.00 மணியளவில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த முகாமில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம், மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக்கழகம், ஆவின் மற்றும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழகம் உள்ளிட்ட அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முன்னனி நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தொழிற்பழகுநர் பயிற்சிக்கு ஐ.டி.ஐ. டிப்ளமோ, BE மற்றும் பட்டப்படிப்பு (Degree) பயிற்சி பெற்றவர்களை தேர்வு செய்ய உள்ளனர்.
மேலும் 8, 10, மற்றும் 12-ம் வகுப்பு கல்வித்தகுதி உடையவர்களை நேரடியாக தொழிற்சாலைகளில் Fresher Apprentice ஆக சேர்த்து 3 முதல் 6 மாத கால அடிப்படை பயிற்சியும், ஓராண்டு முதல் ஈராண்டுகள் வரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சியும் பெற்று தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் பெறலாம்.
இத்தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கான உதவித்தொகை ரூ.6800 முதல் ரூ.12300 வரை நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும். இச்சான்றிதழ் பெறுவதன் மூலமாக அரசு மற்றம் தனியார் வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை, இந்திய அளவிலும், அயல்நாடுகளிலும் பணிபுரிந்திட பயனுள்ளதாக அமையும்.
மேலும், தகவல்களுக்கு உதவி இயக்குநர் - மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், மயிலாடுதுறை. தொலைபேசி எண் 9499055725 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த அரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி பயன்பெறுமாறு மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
தென்காசி - பயிற்சி முகாம்
இதேபோல், தென்காசியிலும் இன்று தென்காசி மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தின் சார்பாக, பிரதம மந்திரி தேசிய தொழில் பழகுநர் அப்ரண்டீஸ் மேளா (PMNAM) 20.07.2026 அன்று திங்கள்கிழமை காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை தென்காசி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் வைத்து நடைபெறுகிறது. இந்த தொழில் பழகுநர் சேர்க்கை முகாமில் ஐ.டி.ஐ ஓராண்டு மற்றும் இரண்டாண்டு தொழிற்பிரிவுகள், பாலிடெக்னிக், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.
பிரதம மந்திரி தேசிய தொழில் பழகுநர் மேளா மத்திய மாநில பொதுத்துறை மற்றும் தனியார்துறை நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்கிறார்கள். பயிற்சி காலத்தில் மாதந்தோறும் உரிய உதவித்தொகை வழங்கப்படும். இந்த தொழில் பழகுநர் பயிற்சியில் சேர்ந்து பயிற்சி முடிப்பவர்களுக்கு மத்திய அரசின் நேஷனல் அப்ரண்டீஸ் சான்றிதழ் (NAC) வழங்கப்படும். இம்முகாமில் மேற்கண்ட படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் உரிய சான்றிதழ்களுடன் முகாமில் பங்கேற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக மேலும் விவரங்களுக்கு, 04633-298088, 9791768403, 9285391103 ஆகிய தொலைபேசி எண்களிலும், dstotenkasi@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலிலும், தென்காசி மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தை நேரில் தொடர்பு கொண்டும் விவரம் பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.