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மாதம் ரூ.3000 வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu government Rs 3,000 Monthly Pension : சென்னை மற்றும் தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மாதம் 3 ஆயிரம் ரூபாய் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 31, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:08 AM IST
மாதம் ரூ.3000 வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu government Rs 3,000 Monthly Pension

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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